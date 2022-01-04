У місті під Запоріжжям одного дня звільнилися всі співробітники поліції (фото)

Масове звільнення, за словами народної депутатки, сталося через недоплати та систематичний тиск із боку керівництва на своїх працівників.

У Запорізькій області 30 співробітників Токмацького міського відділення поліції звільнилися 31 грудня 2021 року. Як повідомляє у своєму Facebook народна депутатка фракції "Слуга народу" 79 округу Запорізької області Юлія Яцик, це 95% всього особового складу поліції Токмака.

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За її словами, масове звільнення поліцейських сталося з низки причин, серед яких:

невиконання керівництвом ГУНП Запорізької області оплати праці за ненормований робочий день і нічні зміни;

систематичний тиск із боку керівництва поліції щодо виконання показників розкриття злочинів;

викривлення фактів роботи працівників поліції публічними особами, що призводить до зниження довіри населення до поліції.

До свого посту депутатка додала фото рапортів поліцейських – усі вони датовані 31 грудня.

[ + – ] Рапорти про звільнення від працівників поліції міста Токмак

Яцик стверджує, що для того, щоб були високі показники розкриття, деякі злочини або взагалі не реєструвалися в ЄРДР, або реєструвалися з мінімальною кваліфікацією. І подібне відбувалося не через помилку чи випадковість, а за вказівкою "конкретних посадових осіб ГУНП". А в разі розголосу керівництво знаходило "винних" і з ганьбою їх звільняло.

Як приклад нардепка навела випадок у Токмаку, який стався в місцевому кафе 25 грудня. Тоді в закладі чоловік відкрито загрожував убивством дівчині, а потім при свідках почав її душити. Дівчина звернулася до поліції, але її заяву не внесли у встановлений термін до Реєстру. Після розголосу цієї події в обласному управлінні Нацполіції повідомили про звільнення начальника Пологівського районного відділу поліції, проте підозрюваний уже виїхав за межі України.

Обласне управління Нацполіції відреагувало на масове звільнення працівників і повідомило про комплексну перевірку службової діяльності міського відділення поліції в Токмаку, яке розпочнеться з ініціативи начальника ГУНП у Запорізькій області 4 січня.

Раніше повідомлялося, що в місті Токмак чоловік під час сварки зі своїм роботодавцем дістав гранату, яка вибухнула в нього в руках. Унаслідок вибуху чоловікові відірвало праву руку по передпліччя.

У Запоріжжі викрили групу осіб, які займалися вирощуванням, постачанням, зберіганням і збутом конопель. Незаконний щомісячний дохід групи становив близько 1,5-2 млн грн.