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У місті під Запоріжжям одного дня звільнилися всі співробітники поліції (фото)

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Поліція Запоріжжя
Фото: 061.ua

Масове звільнення, за словами народної депутатки, сталося через недоплати та систематичний тиск із боку керівництва на своїх працівників.

У Запорізькій області 30 співробітників Токмацького міського відділення поліції звільнилися 31 грудня 2021 року. Як повідомляє у своєму Facebook народна депутатка фракції "Слуга народу" 79 округу Запорізької області Юлія Яцик, це 95% всього особового складу поліції Токмака.

За її словами, масове звільнення поліцейських сталося з низки причин, серед яких:

  • невиконання керівництвом ГУНП Запорізької області оплати праці за ненормований робочий день і нічні зміни;
  • систематичний тиск із боку керівництва поліції щодо виконання показників розкриття злочинів;
  • викривлення фактів роботи працівників поліції публічними особами, що призводить до зниження довіри населення до поліції.

До свого посту депутатка додала фото рапортів поліцейських – усі вони датовані 31 грудня.

Рапорти про звільнення
Рапорти про звільнення від працівників поліції міста Токмак
Рапорт про звільнення

Яцик стверджує, що для того, щоб були високі показники розкриття, деякі злочини або взагалі не реєструвалися в ЄРДР, або реєструвалися з мінімальною кваліфікацією. І подібне відбувалося не через помилку чи випадковість, а за вказівкою "конкретних посадових осіб ГУНП". А в разі розголосу керівництво знаходило "винних" і з ганьбою їх звільняло.

Як приклад нардепка навела випадок у Токмаку, який стався в місцевому кафе 25 грудня. Тоді в закладі чоловік відкрито загрожував убивством дівчині, а потім при свідках почав її душити. Дівчина звернулася до поліції, але її заяву не внесли у встановлений термін до Реєстру. Після розголосу цієї події в обласному управлінні Нацполіції повідомили про звільнення начальника Пологівського районного відділу поліції, проте підозрюваний уже виїхав за межі України.

Обласне управління Нацполіції відреагувало на масове звільнення працівників і повідомило про комплексну перевірку службової діяльності міського відділення поліції в Токмаку, яке розпочнеться з ініціативи начальника ГУНП у Запорізькій області 4 січня.

Раніше повідомлялося, що в місті Токмак чоловік під час сварки зі своїм роботодавцем дістав гранату, яка вибухнула в нього в руках. Унаслідок вибуху чоловікові відірвало праву руку по передпліччя.

У Запоріжжі викрили групу осіб, які займалися вирощуванням, постачанням, зберіганням і збутом конопель. Незаконний щомісячний дохід групи становив близько 1,5-2 млн грн.