В Трускавце жители второй день сидят без воды: власти не могут договориться с поставщиком

Свыше 30 тысяч местных жителей пытаются обеспечить себя водой из бюветов, скважин и колодцев. При этом поставщик уверяет — у города перед ним задолженность на сумму свыше 12 млн гривен.

Курортный город Трускавец же второй день находится без водоснабжения. Местные жители и туристы пытаются обеспечить себя водой из бюветов, скважин и колодцев. В мэрии говорят, что из-за прорыва водопровода воду дадут только к 5 января, сообщает издание ZAXID.NET.

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Однако, окончательная причина отсутствия воды не ясна, поскольку проблема назревала давно. В конце декабря местные жители уже чувствовали перебои — воду подавали по четыре часа утром и на такое же время вечером. 3 января вечерней подачи воды горожане уже не дождались.

Кроме того, мэр Трускавца Андрей Кульчинский одной из причин называет позднее заключение договора с дрогобычским водоканалом.

"Мы подписали соглашение с дрогобычским водоканалом, его немного поздно привезли – в обед 31 декабря", — заявил мэр.

Однако, технической проблемы в виде прорыва на магистральном водопроводе чиновник не отрицает.

"Сейчас уже даже лично ездили и проверяли депутаты, действительно есть прорыв на магистральной трубе, пока не ликвидируют, воду никак не подадут", — отметил Кульчинский и пообещал, что поломку починят течение ближайшего дня.

Несмотря на заявления мэра Трускавца о наличии соответствующего договора, коммунальное предприятие "Дрогобычводоканал" отрицает факт его подписания.

"По состоянию на 03.01.2022 КП "Дрогобычводоканал" не предоставляет услуги ООО "Трускавецкий водоканал", поскольку старый договор о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу утратил силу, а посланный нами проект нового договора ООО "Трускавецкий водоканал" не подписало", — говорится на сайте организации.

Кроме того, поставщик обвиняет город в наличии долга за поставку воды на сумму в 12,5 миллиона гривен.

Напомним, что повышение тарифов на воду в Украине действует уже с 1 января. Национальный регулятор одобрил изменение тарифов для 45 коммунальных предприятий, занимающихся водоснабжением.

Ранее Фокус сообщал о том, что пассажир поезда в Трускавец разгромил купе, разбив стол и выбив окно. Дебошира задержала полиция, а вагон пришлось отправить на реставрацию.