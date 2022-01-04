У Трускавці жителі другий день сидять без води: влада не може домовитися з постачальником

Понад 30 тисяч місцевих жителів намагаються забезпечити себе водою з бюветів, свердловин і криниць. При цьому постачальник запевняє, що в міста перед ним заборгованість на суму понад 12 млн гривень.

Курортне місто Трускавець другий день знаходиться без водопостачання. Місцеві жителі та туристи намагаються забезпечити себе водою з бюветів, свердловин і криниць. У мерії кажуть, що через прорив водопроводу воду дадуть лише 5 січня, повідомляє видання ZAXID.NET.

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Проте остаточна причина відсутності води невідома, оскільки проблема назрівала давно. Наприкінці грудня місцеві жителі вже відчували перебої — воду подавали чотири години вранці та на такий самий час увечері. 3 січня вечірньої подачі води містяни не дочекалися.

Крім того, мер Трускавця Андрій Кульчинський однією з причин називає пізнє укладання договору з дрогобицьким водоканалом.

"Ми підписали угоду з дрогобицьким водоканалом, її трохи пізно привезли — в обід 31 грудня", — заявив мер.

Проте, технічну проблему у вигляді прориву на магістральному водопроводі чиновник не заперечує.

"Зараз уже навіть особисто їздили і перевіряли депутати, чи дійсно є прорив на магістральній трубі, поки не ліквідують, воду ніяк не подадуть", — зазначив Кульчинський і пообіцяв, що поломку полагодять протягом найближчого дня.

Незважаючи на заяви мера Трускавця про наявність відповідного договору, комунальне підприємство "Дрогобичводоканал" заперечує факт його підписання.

"Станом на 03.01.2022 КП "Дрогобичводоканал" не надає послуги ТОВ "Трускавецький водоканал", оскільки старий договір про надання послуг із централізованого водопостачання і централізованого водовідведення втратив чинність, а надісланий нами проєкт нового договору ТОВ "Трускавецький водоканал" не підписало", — йдеться на сайті організації.

Крім того, постачальник звинувачує місто у наявності боргу за постачання води на суму 12,5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що підвищення тарифів на воду в Україні діє вже з 1 січня. Національний регулятор схвалив зміну тарифів для 45 комунальних підприємств, які займаються водопостачанням.

Раніше Фокус повідомляв про те, що пасажир поїзда в Трускавець розгромив купе, розбивши стіл і вибивши вікно. Дебошира затримала поліція, а вагон довелося відправити на реставрацію.