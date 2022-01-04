Обвал четырехэтажного офисного здания в Харькове попал на камеру (видео)

Как выяснилось позже — масштабной трагедии удалось избежать, поскольку здание было нежилым. Сейчас правоохранители выясняют, была ли законной стройка высотки на территории, где произошел инцидент.

Работники харьковской прокуратуры опубликовали кадры обвала четырехэтажного здания, которое раньше принадлежало заводу "Авторучка". Видео размещено на YouTube.

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Местным журналистам удалось выяснить, что предварительной причиной обвала здания стал строящийся рядом высотный дом.

На опубликованных с места происшествия фото видно, что рядом с обвалившимся домом находится котлован для фундамента высотки. Очевидцы утверждают, что обрушение произошло именно из-за этой стройки. Кроме того, на видео заметна большая трещина по полукругу здания– от фундамента до второго этажа.

Директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью городского совета Харькова Юрий Сидоренко, что пострадавшее здание — офисные помещения бывшего завода "Авторучка", находящиеся на частной территории.

Интересно, что спасатели не сразу узнали об инциденте. Спикер службы спасателей Харьковской области Евгений Василенко прокомментировал вопросы журналистов следующим образом: "Нам не поступало вызова об обрушении".

Сейчас въезд во двор перекрыт, на месте работают спасатели и полицейские. В прокуратуре Харьковской области заявили что также проведут проверку законности строительства на территории, где произошел инцидент.

Ранее Фокус сообщал о том, что в Харькове обвалилось здание бывшего завода "Авторучка". Причиной инцидента могли стать строительные работы, проходившие в непосредственной близости к дому.