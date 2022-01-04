Обвал чотириповерхової офісної будівлі в Харкові потрапив на камеру (відео)

Як з'ясувалося пізніше, масштабної трагедії вдалося уникнути, оскільки будівля була нежитловою. Наразі правоохоронці з'ясовують, чи було законним будівництво висотки на території, де стався інцидент.

Працівники харківської прокуратури опублікували кадри обвалу чотириповерхової будівлі, яка раніше належала заводу "Авторучка". Відео розміщено на YouTube.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Місцевим журналістам вдалося з'ясувати, що попередньою причиною обвалу будівлі став висотний будинок, що будується поряд.

На опублікованих із місця події фото видно, що поряд із будинком, котрий обвалився, знаходиться котлован для фундаменту висотки. Очевидці стверджують, що обвал стався саме через це будівництво. Крім того, на відео помітна велика тріщина по півколу будівлі — від фундаменту до другого поверху.

Директор Департаменту з питань інформації та зв'язків із громадськістю міської ради Харкова Юрій Сидоренко повідомляє, що постраждала будівля — офісні приміщення колишнього заводу "Авторучка", що знаходяться на приватній території.

Цікаво, що рятувальники не одразу дізналися про інцидент. Спікер служби рятувальників Харківської області Євген Василенко прокоментував питання журналістів так: "Нам не надходило виклику про обвал".

Наразі в'їзд у двір перекритий, на місці працюють рятувальники та поліцейські. У прокуратурі Харківської області заявили, що також проведуть перевірку законності будівництва на території, де стався інцидент.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в Харкові обвалилася будівля колишнього заводу "Авторучка". Причиною інциденту могли стати будівельні роботи, що проходили в безпосередній близькості до будинку.