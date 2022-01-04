У Харкові обвалився будинок колишнього заводу "Авторучка" (фото, відео)

За інформацією журналістів, причиною інциденту могли стати будівельні роботи, що проходили у безпосередній близькості до будинку.

У центрі Харкові 4 січня на проспекті Гагаріна 20 обрушилася частина будівлі, в якій знаходилися офісні приміщення. Як повідомляє місцеве видання Depo.Харків, обвалення фасаду будівлі ймовірно сталося через будівельні роботи у дворі.

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За попередніми даними, в будинку знаходилися офісні приміщення, в яких на момент події нікого не було. Також повідомляється, що у дворі за цією адресою в безпосередній близькості з обвалом будинку розгорнулося будівництво багатоповерхівки і будівельники розпочали монтаж нових паль.

[ + – ] Будівництво багатоповерхівки розгорнулося поблизу колишнього заводу "Авторучка"

Директор Департаменту з питань інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко у своєму Facebook повідомив, що обвалення сталося у нежитловій будівлі колишнього заводу "Авторучка". Наразі це приватна власність, яка здається під офіси.

"Мер міста Ігор Терехов уже дав доручення профільному заступнику Кузьміну з'ясувати повну інформацію про те, ким, кому, як і чому було видано дозволи на це будівництво (якщо вони взагалі були видані)" — повідомив Сидоренко.

Зі свого боку Представник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що будівля обрушилася ще 1 січня 2022 року. За його словами, дані про подію вже внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 275 КК України — порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд, що спричинили тяжкі наслідки.

[ + – ] У будівлі обвалився фасад 4 поверхів

Чиновник також заявив, що зараз в'їзд у двір перекрито, а на місці пригоди тривають слідчі дії та працюють рятувальники.

Раніше повідомлялося, що в Харкові знесуть культурний об'єкт під назвою "Скіфська спадщина", а чиновника, який підписав документи про встановлення об'єкта, звільнили з посади. Мер міста Ігор Терехов заявив, що об'єкт за такі гроші місту не потрібний.

На будівництво "українського стоунхенджу" планувалося виділити майже 1,5 млн гривень. Проте мерія відмовилася фінансувати проєкт, незважаючи на те, що він став переможцем Бюджету на 2021 рік.