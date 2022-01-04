В Харькове обвалилось здание бывшего завода "Авторучка" (фото, видео)

По информации журналистов, причиной инцидента могли стать строительные работы, проходившие в непосредственной близости к дому.

В центре Харькове 4 января по проспекту Гагарина 20 обрушилась часть здания, в котором находились офисные помещения. Как сообщает местное издание Depo.Харьков, обрушение фасада здания вероятно произошло из-за строительных работ во дворе.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

По предварительным данным в доме находились офисные помещения, в которых на момент происшествия никого не было. Также сообщается, что во дворе по данному адресу в непосредственной близости с обвалившимся домом развернулось строительство многоэтажки и строители начали монтаж новых свай.

[ + – ] Строительство многоэтажки развернулось поблизости бывшего завода "Авторучка"

Директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в своем Facebook сообщил, что обрушение произошло в нежилом здании бывшего завода "Авторучка". Сейчас это частная собственность, которая сдается под офисы.

"Мэр города Игорь Терехов уже дал поручение профильному заместителю Кузьмину выяснить полную информацию о том, кем, кому, как и почему были выданы разрешения на это строительство (если они вообще были выданы)" — сообщил Сидоренко.

В свою очередь Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что здание обрушилось еще 1 января 2022. По его словам, данные о происшествии уже внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 275 УК Украины — нарушение правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений, повлекших тяжкие последствия.

[ + – ] В здании обвалился фасад 4 этажей

Чиновник также заявил, что сейчас въезд во двор перекрыт, а на месте происшествия продолжаются следственные действия и работают спасатели.

Ранее сообщалось, что в Харькове снесут культурный объект под названием "Скифское наследие", а чиновника, который подписал документы об установке объекта, уволили с занимаемой должности. Мэр города Игорь Терехов заявил, что объект за такие деньги городу не нужен.

На строительство "украинского стоунхенджа" планировалось выделить почти 1,5 млн гривен. Однако мэрия отказалась финансировать проект, несмотря на то, что он стал победителем Бюджета участия на 2021 год.