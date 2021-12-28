В Харькове снесут "украинский Стоунхендж" стоимостью 1,5 млн грн (фото)

Мэр города Игорь Терехов заявил, что объект "Скифское наследие" за такие деньги городу не нужен. А подписавшего разрешительные документы чиновника уже уволили.

В Харькове снесут культурный объект "Скифское наследие", известный под названием "харьковский стоунхендж". Об этом сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, человек, который подписал документы об установке объекта, уволили с занимаемой должности.

"Деньги, выделенные на проект, не освоены. Я запретил полностью платить счета. Я и моя команда проекта не видели. Такой стоунхендж нам не нужен", – подчеркнул городской голова.

Место обустроят тогда, когда поймут, что там можно сделать, чтобы "действительно нравилось людям", сообщили в горсовете.

[ + – ] Выделенные на "стоунхендж" деньги не освоили

"Если будет новое видение, что нужно сделать, чтобы было качественно и красиво, мы рассмотрим проект еще раз. В случае необходимости выделим на него средства", — пояснил Терехов в комментарии "Суспильному".

Что это за проект?

Проект "Скифское наследие" в Харькове победил в Бюджете участия на 2021 год, его стоимость – 1 482 680 гривен. Объект возвели на пустыре за жилыми домами на улице Библика в Индустриальном районе. Его автор – Евгений Кулик.

Комплекс состоит из бетонных блоков высотой до 2,4 метров, камням придали эффект старины. На блоки нанесли рунические символы и изображения скифской культуры, а в центре установили копии скифских каменных баб.

Кулик отметил "Суспильному", что реакция людей на "Скифское наследие" его не оскорбила.

[ + – ] "Стоунхендж" стоит почти 1,5 миллиона гривен

"Работа еще не завершена, она должна приобрести тот вид, какой был в проекте. Все это — ручная работа, стоимость высчитывается согласно строительным нормам и правилам. Проект я подавал дважды. первый раз – в 2019 году, второй — в 2020-м. Он был в лидерах голосования", — сказал Кулик.

По его словам, проект реализовала фирма-подрядчик, название которой не помнит. Тендер на строительство "стоунхенджа" провели 17 декабря.

[ + – ] "Скифское наследство" не успели украсить, потому что в Харьков пришли морозы Фото: Facebook

"На всех этапах люди смотрели проект, замечаний не было. Службы городского совета все контролировали", — сообщил автор проекта.

"Скифское наследство" должны были украсить желто-золотистым цветом, но не успели из-за морозов, пояснил Кулик.

"Здесь всюду должен быть мох, должны посадить дикий виноград. Летом вокруг будет трава. Все будет выглядеть иначе", — заключил он.

Напомним, что ранее горсовет Харькова решил не выделять бюджетные деньги на проект "Скифское наследие". Изначально предполагалось, что объект современного искусства будет привлекать каждый год около полумиллиона посетителей.

Автор проекта "стоунхендж" в Харькове также говорил, что это будет местом отдыха и энергетического заряда.