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У Харкові знесуть "український Стоунхендж" вартістю 1,5 млн грн (фото)

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Фото: CITY.KHARKOV.UA | "Стоунхендж" складається з бетонних блоків заввишки до 2,4 метрів

Мер міста Ігор Терехов заявив, що об'єкт "Скіфська спадщина" за такі гроші місту не потрібен. А чиновника, який підписав дозвільні документи, вже звільнили.

У Харкові знесуть культурний об'єкт "Скіфська спадщина", відомий під назвою "харківський стоунхендж". Про це повідомили у Харківській міськраді з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

За його словами, людину, яка підписала документи про встановлення об'єкта, звільнили з посади.

"Гроші, виділені на проєкт, не освоєні. Я заборонив повністю платити рахунки. Я і моя команда проєкту не бачили. Такий стоунхендж нам не потрібен", — наголосив міський голова.

Місце облаштують тоді, коли зрозуміють, що там можна зробити, щоб "справді подобалося людям", повідомили в міськраді.

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Виділені на "стоунхендж" гроші не освоїли

"Якщо буде нове бачення, що потрібно зробити, щоб було якісно та красиво, ми розглянемо проєкт ще раз. У разі потреби виділимо на нього кошти", — пояснив Терехов у коментарі "Супільному".

Що це за проєкт?

Проєкт "Скіфська спадщина" в Харкові переміг у Бюджеті участі на 2021 рік, його вартість — 1 482 680 гривень. Об'єкт було зведено на пустирі за житловими будинками на вулиці Бібліка в Індустріальному районі. Його автор — Євген Кулик.

Комплекс складається з бетонних блоків заввишки до 2,4 метрів, камінню надали ефект старовини. На блоки нанесли рунічні символи та зображення скіфської культури, а в центрі встановили копії скіфських кам'яних баб.

Кулик зазначив "Супільному", що реакція людей на "Скіфську спадщину" його не образила.

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Стоунхендж коштує майже 1,5 мільйони гривень

"Робота ще не завершена, вона має набути того вигляду, який був у проєкті. Усе це — ручна робота, вартість вираховується згідно з будівельними нормами та правилами. Проєкт я подавав двічі. Перший раз — у 2019 році, другий — у 2020-му. Він був у лідерах голосування", — сказав Кулик.

З його слів, проєкт реалізувала фірма-підрядник, назви якої не пам'ятає. Тендер на будівництво "стоунхенджа" провели 17 грудня.

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"Скіфську спадщину" не встигли прикрасити, бо до Харкова прийшли морози
Фото: Facebook

"На всіх етапах люди дивилися проєкт, зауважень не було. Служби міської ради все контролювали", — повідомив автор проєкту.

"Скіфську спадщину" мали прикрасити жовто-золотистим кольором, але не встигли через морози, пояснив Кулик.

"Тут усюди має бути мох, повинні посадити дикий виноград. Влітку навколо буде трава. Усе виглядатиме інакше", — підсумував він.

Нагадаємо, що раніше міськрада Харкова вирішила не виділяти бюджетні гроші на проєкт "Скіфська спадщина". Спочатку передбачалося, що об'єкт сучасного мистецтва залучатиме щороку майже півмільйона відвідувачів.

Автор проєкту "стоунхендж" у Харкові також говорив, що це буде місцем відпочинку й енергетичного заряду.