В Ровенской области торжественно открыли школьный туалет за 4 млн гривен (фото)

Строительство объекта длилось 3 года. "Люди воспринимают это как весомое событие", — объяснили чиновники.

В Ровенской области в селе Тишица провели праздник в честь открытия туалета в лицее — в ходе торжества чиновники даже перерезали красную ленту, сообщается на странице учебного заведения в Facebook.

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Как оказалось, туалет в лицее строили несколько лет, на что потратили около 1,5 млн гривен из госбюджета и почти 2,5 млн гривен из бюджета Березновской ОТГ.

Отметим, что за такую сумму можно купить квартиру в Киеве, о чем свидетельствуют объявления в интернете. Так, за цену почти 4 млн гривен продается 4-комнатная квартира по ул. Белицкой. Или же за сумму более 3 млн 600 тыс. гривен предлагают вариант 1-комнатной квартиры в центре столицы на Печерске.

[ + – ] квартира на Белицкой, 108а

[ + – ] квартира на Предславинской, 35

В сообщении лицея, где упоминаются местные чиновники и депутаты, обозначили открытие туалета "долгожданным событием".

"Более 470 человек лицея – участников образовательного процесса искренне благодарны всем, кто приобщился к этому важному делу. Ведь мы все понимаем сверхважность сохранения здоровья наших детей", – сообщили в лицее.

[ + – ] Торжественное открытие туалета [ + – ] Торжественное открытие туалета [ + – ] Торжественное открытие туалета

[ + – ] туалет в лицее [ + – ] туалет в лицее [ + – ] туалет в лицее

Заместитель директора областного департамента образования и науки Марина Пашковская признала, что такой праздник по случаю открытия туалета "это слишком". Однако, по ее словам, это последнее общеобразовательное учреждение в Березновской громаде, где до сих пор не было внутреннего туалета, сообщает Радио Трек.

"Может, поэтому люди воспринимают это, как весомое событие", – заявила чиновница.

Напомним, ранее в Киевском государственном университете телекоммуникаций торжественно открыли женский туалет.