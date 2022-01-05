На Рівненщині урочисто відкрили шкільний туалет за 4 млн гривень (фото)

Будівництво об'єкту тривало 3 роки. "Люди сприймають це як вагому подію", — пояснили чиновники.

На Рівненщині в селі Тишиця провели свято на честь відкриття туалету в ліцеї — під час урочистостей чиновники навіть перерізали червону стрічку, повідомляється на сторінці навчального закладу у Facebook.

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Як виявилося, туалет у ліцеї будували кілька років, на що витратили близько 1,5 млн гривень із держбюджету та майже 2,5 млн гривень із бюджету Березнівської ОТГ. Зазначимо, що за таку суму можна купити 4-кімнатну квартиру, про що свідчить оголошення в інтернеті.

У повідомленні ліцею, де згадуються місцеві чиновники та депутати, позначили відкриття туалету "довгоочікуваною подією".

"Понад 470 осіб ліцею – учасників освітнього процесу щиро вдячні всім, хто долучився до цієї важливої справи. Адже ми всі розуміємо надважливість збереження здоров'я наших дітей", – повідомили в ліцеї.

[ + – ] Урочисте відкриття туалету [ + – ] Урочисте відкриття туалету [ + – ] Урочисте відкриття туалету

[ + – ] туалет у ліцеї [ + – ] туалет у ліцеї [ + – ] туалет у ліцеї

Заступник директора обласного департаменту освіти та науки Марина Пашковська визнала, що таке свято з нагоди відкриття туалету "це занадто". Проте, за її словами, це остання загальноосвітня установа в Березнівській громаді, де досі не було внутрішньої вбиральні, повідомляє Радіо Трек.

"Може, тому люди сприймають це як вагому подію", — заявила чиновниця.

Нагадаємо, раніше в Київському державному університеті телекомунікацій урочисто відкрили жіночий туалет.