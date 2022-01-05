В Харькове горсовет объяснил нерасчищенные от снега улицы нехваткой дворников

Чиновники утверждают, что на улицах города вместо 4,5 тысячи дворников сейчас работают все 1 553 человека. А местный депутат Денис Невядомский пожаловался, что сломал ногу из-за гололеда.

В Харькове гололед на дорогах городская власть объясняет дефицитом дворников и сложными погодными условиями. Расчищать ото льда город призывают местных предпринимателям, сообщает "Общественное".

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По словам спикера Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, сейчас в городе работает 1553 дворника, тем временем как минимальное их количество должно составлять 4,5 тысячи. Также работают еще около 500 коммунальщиков, около 120 единиц малой техники и примерно столько же большой.

Кроме этого, представитель горсовета жалуется на сложные погодные условия.

"Мы сначала имели снег, потом на этот снег — потепление и дождь. И вслед за этим — морозы. Как с этим справиться вообще? Город засыпать просто нет возможности физической. Но ведь у нас в среднем 8000 домов коммунальной собственности и полторы тысячи дворников. Вот вы считайте, сколько домов выпадает на одного дворника. Как я понимаю, "красные" линии прочищены все. Основная проблема — в придомовых территориях", — сообщил он.

Ситуацию с нехваткой работников в горсовете обещают исправить следующей зимой. А пока предпринимателей города просят взять участие в благоустройстве Харькова.

При этом из-за гололеда уже пострадал местный депутат от ОПЗЖ Денис Невядомский. По его словам, во время прогулки среди белого дня с ребенком он поскользнулся на тротуаре из-за гололеда и сломал ногу.

Ранее Фокус сообщал, что в Харькове коммунальщики снесли скандальный "украинский Стоунхендж" за 1,5 млн.