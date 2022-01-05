У Харкові міськрада пояснила нерозчищені від снігу вулиці нестачею двірників

Чиновники стверджують, що на вулицях міста замість 4,5 тисяч двірників зараз працюють усі 1 553 особи. А місцевий депутат Денис Нев'ядомський поскаржився, що зламав ногу через ожеледицю.

У Харкові ожеледиця на дорогах міська влада пояснює дефіцитом двірників і складними погодними умовами. Розчищати від льоду місто закликають місцевих підприємців, повідомляє "Громадське".

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За словами спікера Харківської міськради Юрія Сидоренка, зараз у місті працює 1 553 двірники, тим часом як мінімальна їхня кількість має становити 4,5 тисячі. Також працюють ще майже 500 комунальників, приблизно 120 одиниць малої техніки та приблизно стільки ж великої.

Окрім цього, представник міськради скаржиться на складні погодні умови.

"Ми спочатку мали сніг, потім на цей сніг — потепління і дощ. І слідом за цим — морози. Як із цим впоратися взагалі? Місто засипати просто немає можливості фізичної. Але ж у нас здебільшого 8 000 будинків комунальної власності та півтори тисячі двірників. Ось ви рахуйте, скільки будинків випадає на одного двірника. Як я розумію, "червоні" лінії прочищені всі. Основна проблема — у прибудинкових територіях", — повідомив він.

Ситуацію з нестачею працівників у міськраді обіцяють виправити наступної зими. А поки що підприємців міста просять взяти участь у благоустрої Харкова.

При цьому через ожеледицю вже постраждав місцевий депутат від ОПЗЖ Денис Нев'ядомський. За його словами, під час прогулянки серед білого дня з дитиною він послизнувся на тротуарі через ожеледицю і зламав ногу.

Раніше Фокус повідомляв, що в Харкові комунальники знесли скандальний "український Стоунхендж" за 1,5 млн.