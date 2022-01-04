У Харкові комунальники знесли скандальний "український Стоунхендж" за 1,5 млн (фото, відео)

Автор проєкту Євген Кулик стверджує, що влада не зв'язувалася з ним перед демонтажем. При цьому дії комунальників автор арт-об'єкта назвав "актом вандалізму".

У Харкові співробітники комунальних служб знесли арт-об'єкт "Скіфську спадщину", на будівництво якого виділяли з бюджету 1,5 млн гривень. Про це повідомляє "Суспільне".

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Арт-об'єкт, який отримав неофіційну назву "Харківський Стоунхендж", демонтували 4 січня за допомогою бульдозера й автокрану.

Бетонні конструкції "Скіфської спадщини" занурили у вантажівку та відвезли. Автор проєкту Євген Кулик у коментарі журналістам повідомив, що місцева влада з ним не пов'язувалась перед тим, як знести арт-об'єкт.

[ + – ] У Харкові демонтували "Харківський Стоунхендж" [ + – ] У Харкові демонтували "Харківський Стоунхендж" [ + – ] У Харкові демонтували "Харківський Стоунхендж" Фото: Суспiльне [ + – ] У Харкові демонтували "Харківський Стоунхендж"

Дії комунальників він назвав "актом вандалізму" та заявив, що конструкція "Скіфська спадщина" не була до кінця завершена.

"Чесно кажучи, я дуже здивований... Підрядники в шоці, вони не можуть цього коментувати. Я не можу коментувати їхні дії чи думки, але те, що вони в шоці — це так. Він (арт-об'єкт — ред.) мав пройти стадію декорації. Він мав бути покритий мохом, змінити колір, тут мають висадити траву та кілька гілок дикого винограду. Набути вигляду такої конструкції, яка тут нібито стояла майже тисячу років і до нас дійшла", — заявив Євген Кулик у спілкуванні із журналістами.

[ + – ] У Харкові демонтували арт-об'єкт "Харківський Стоунхендж"

Як відомо, інсталяція "Скіфська спадщина" виграла конкурс у межах програми "Бюджет участі" — створення арт-об'єкта підтримали понад 750 мешканців Харкова. На його створення з бюджету міста виділили 1,48 млн гривень. Об'єкт представили 25 грудня. Автори інсталяції запевняли, що їхня робота може залучити до 500 тисяч туристів щорічно.

Місцева влада розкритикувала створення "Харківського Стоунхенджа" та заявила, що гроші з бюджету не перераховуватимуть. У міськраді також заявили, що інсталяція "Скіфська спадщина" в такому вигляді не буде прийнята.

Мер Харкова Ігор Терехов розпорядився знести арт-об'єкт "Харківський Стоунхендж" і заявляв, що його команда не ознайомлювалася з первинним проєктом.