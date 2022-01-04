В Харькове коммунальщики снесли скандальный "украинский Стоунхендж" за 1,5 млн (фото, видео)

Автор проекта Евгений Кулик утверждает, что власти не связывались с ним перед демонтажем. При этом действия коммунальщиков создатель арт-объекта назвал "актом вандализма".

В Харькове сотрудники коммунальных служб снесли арт-объект "Скифское наследие", на строительство которого выделяли из бюджета 1,5 млн гривен. Об этом сообщает "Суспільне".

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Арт-объект, получивший неофициальное название "Харьковский Стоунхендж", демонтировали 4 января с помощью бульдозера и автокрана.

Бетонные конструкции "Скифского наследия" погрузили в грузовик и увезли. Автор проекта Евгений Кулик в комментарии журналистам сообщил, что местные власти с ним не связывались перед Тем, как снести арт-объект.

[ + – ] В Харькове демонтировали "Харьковский Стоунхендж" [ + – ] В Харькове демонтировали "Харьковский Стоунхендж" [ + – ] В Харькове демонтировали "Харьковский Стоунхендж" Фото: Суспiльне [ + – ] В Харькове демонтировали "Харьковский Стоунхендж"

Действия коммунальщиков он назвал "актом вандализма" и заявил, что конструкция "Скифское наследие" не была до конца завершена.

"Честно говоря, я очень удивлен… Подрядчики в шоке, они не могут этого комментировать. Я не могу комментировать их действия или мнения, но то, что они в шоке – это так. Он (арт-объект — ред.) должен был пройти стадию декорации. Он должен был быть покрыт мхом, изменить цвет, здесь должны высадить траву и несколько веток дикого винограда. Приобрести вид такой конструкции, которая здесь якобы стояла около тысячи лет и до нас дошла", — заявил Евгений Кулик в общении с журналистами.

[ + – ] В Харькове демонтировали арт-объект "Харьковский Стоунхендж"

Как известно, инсталляция "Скифское наследие" выиграла конкурс в рамках программы "Бюджет участия" — создание арт-объекта поддержали свыше 750 жителей Харькова. На его создание из бюджета города выделили 1,48 млн гривен. Объект представили 25 декабря. Авторы инсталляции уверяли, что их работа может привлечь до 500 тысяч туристов ежегодно.

Местные власти раскритиковали создание "Харьковского Стоунхенджа" и заявили, что деньги из бюджета перечислять не будут. В горсовете также заявили, что инсталляция "Скифское наследие" в таком виде принята не будет.

Мэр Харькова Игорь Терехов распорядился снести арт-объект "Харьковский Стоунхендж" и заявлял, что его команда не ознакамливалась с первичным проектом.