Зеленский подписал закон о трансплантации в Украине: что изменится

Согласно документу свое согласие на пожертвование своих органов можно будет предоставить с помощью электронных ресурсов, а все виды трансплантации для пациента будут бесплатными. За них заплатит государство.

Украинцы теперь могут через портал "Дія" прижизненно дать согласие или несогласие на пожертвование своих органов для трансплантации в случае смерти. Все трансплантации в Украине будут оплачиваться из госбюджета, и для пациента они будут абсолютно бесплатны. Это предусмотрено в Законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку" № 1967-ІХ, принятом Верховной Радой 16 декабря 2021 года, который президент Украины Владимир Зеленский подписал сегодня, 5 января. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Что предусматривает закон?

Государство оплачивает все виды трансплантации. Для пациента они будут бесплатными. Также из бюджета будут покрываться расходы больниц, связанные с проведением соответствующих операций.

Подбор пары "донор-реципиент" будет осуществляться Единой государственной системой трансплантации с помощью специальных критериев.

Нотариальное заверение соответствующего согласия или отказа больше не требуется.

Согласие или отказ от трансплантации после смерти можно дать еще при жизни в электронной форме.

По информации Минздрава, в 2021 году в Украине осуществлено более 300 трансплантаций, это вдвое больше, чем в 2020 году и почти в четыре раза больше, чем в 2019 году.

Сейчас в Украине функционируют 26 центров трансплантации, где расходы по операциям полностью покрываются из госбюджета.

Ранее Фокус писал, что в Украине впервые провели трансплантацию сердца 13-летнему ребенку. Сверхсложную операцию сделали во Львовской клинической больнице.