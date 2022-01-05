Зеленський підписав закон про трансплантацію в Україні: що зміниться

Згідно з документом, свою згоду можна буде надати за допомогою електронних ресурсів, а всі види трансплантації для пацієнта будуть безкоштовними. За них заплатить держава.

Українці тепер можуть через портал "Дія" прижиттєво дати згоду або незгоду на пожертву своїх органів для трансплантації у випадку смерті. А всі трансплантації в Україні будуть оплачуватися з держбюджету, і для пацієнта вони будуть абсолютно безкоштовні. Це передбачено в Законі "Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині" № 1967-ІХ, ухваленому Верховною Радою 16 грудня 2021 року, який президент України Володимир Зеленський підписав сьогодні, 5 січня. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

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Що передбачає закон?

Держава оплачує усі види трансплантації. Для пацієнта вони будуть безкоштовними. Також із бюджету покриватимуть витрати лікарень, пов'язані з проведенням відповідних операцій

Підбір пари "донор-реципієнт" здійснюватиме Єдина державна система трансплантації за допомогою спеціальних критеріїв.

Нотаріальне засвідчення відповідної згоди чи відмови більше не потрібне.

Згоду або відмову на трансплантацію після смерті можна дати ще за життя в електронній формі.

За інформацією МОЗ, в 2021 році в Україні здійснено понад 300 трансплантацій, це вдвічі більше, ніж у 2020 році, та майже в чотири рази більше, ніж у 2019 році.

Наразі в Україні функціонують 26 центрів трансплантації, витрати за операції яким повністю покриваються з держбюджету.

Раніше Фокус писав, що в Україні вперше провели трансплантацію серця 13-річній дитині. Надскладну операцію зробили у Львівській клінічній лікарні.