Пропал свет, включили генератор. В Одесской области погибли трое детей, их отец и бабушка (фото, видео)
Предварительная причина смерти — удушение угарным газом. Полицию вызвал друг семьи, когда не смог им дозвониться.
В Одесской области в дачном доме нашли тела пяти человек — трех малолетних детей и двух взрослых. Об этом сообщили в Нацполиции.
Предварительная причина смерти — удушение угарным газом от топливного электробензогенератора. Его включили в ночь на первое января, когда в доме не стало электричества. Затем семья ушла спать.
К правоохранителям обратился друг семьи и сообщил, что мужчина с двумя девочками и мальчиком, над которыми взял опеку после смерти сестры, 31 декабря уехал к своей матери и перестал выходить на связь.
По прибытию полиция нашла мертвыми 41-летнего мужчину, троих малолетних детей в возрасте 5-ти, 7-ми и 9-ти лет и их 71-летнюю бабушку. Тела найдены в дачном доме в Надлиманском массиве.
Установлено, что обстановка в доме нарушена не была, признаков насилия на телах не обнаружено, следов проникновения в жилище нет.
Предварительно событие квалифицировано по ст.115 УК Украины с примечанием "несчастный случай". После судмедэкспертизы будет установлена точная правовая квалификация. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Житомирской области найдены тела трех военнослужащих-контрактников, которые умерли из-за отравления угарным газом.