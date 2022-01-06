Зникло світло, увімкнули генератор. На Одещині загинули троє дітей, їхні батько та бабуся (фото, відео)

Попередня причина смерті — удушення чадним газом. Поліцію викликав друг сім'ї, коли не зміг додзвонитися.

На Одещині в дачному будинку знайшли тіла п'яти осіб — трьох малолітніх дітей і двох дорослих. Про це повідомили у Нацполіції.

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Попередня причина смерті — задушення чадним газом від паливного електробензогенератора. Його вмикнули в ніч першого січня, коли в будинку не стало електрики. Потім сім'я пішла спати.

До правоохоронців звернувся друг сім'ї та повідомив, що чоловік із двома дівчатками та хлопчиком, над якими взяв опіку після смерті сестри, 31 грудня поїхав до своєї матері та перестав виходити на зв'язок.

Після прибуття поліція знайшла мертвими 41-річного чоловіка, трьох малолітніх дітей віком 5-ти, 7-ми та 9-ти років і їхню 71-річну бабусю. Тіла знайдені в дачному будинку в Надлиманському масиві.

[ + – ] Поліція у будинку загиблих

Встановлено, що обстановка в будинку порушена не була, ознак насильства на тілах не зафіксовано, слідів проникнення в житло немає.

Попередньо подію кваліфіковано за ст. 115 КК України з приміткою "нещасний випадок". Після судмедекспертизи буде встановлено точну правову кваліфікацію. Досудове розслідування продовжується.

Нагадаємо, у Житомирській області знайдено тіла трьох військовослужбовців-контрактників, які померли через отруєння чадним газом.