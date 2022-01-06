В Киеве задержали наркоторговцев с 1 кг кокаина (фото)

Группа, в которую входили поставщик, организатор и пару распространителей, получала прибыль около 2 млн гривен в месяц.

В Киеве сотрудники полиции разоблачили преступную группировку, которая занималась поставками и распространением кокаина. В время задержания и обысков у подозреваемых было обнаружено более 1 кг наркотических средств по ценам "черного рынка" на сумму 4 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Своими действиями полиция перекрыла канал поставки кокаина из-за границы в столицу. По данным правоохранителей, ежемесячная прибыль группировки от продажи наркотиков составила около 2 млн гривен.

"Мы выяснили, что поставщик наркотиков — 27-летний уроженец Закарпатья, который последние три года проживал за границей, откуда и отправлял кокаин в Украину. Кроме того, в преступную группу входили организатор, его сожительница и двое сбытчиков", — говорится в сообщении.

Привезенный "товар" преступники реализовывали в различный районах Киева. В ходе 8 санкционированных и 3 неотложных обыска, у злоумышленников было обнаружено и изъято 1 кг расфасованного кокаина, 20 тыс. гривен и 10 тыс долларов, а также мобильные телефоны и банковские карточки.

Поставщик и четыре наркоторговца задержаны в порядке ст. 208 КПК Украины. По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление и хранение наркотических средств). Сотрудники Шевченковской прокуратуры города Киева объявили задержанным о подозрении. В случае, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что летом прошлого года двое граждан Турции были задержаны за организацию поставок из Ирана в Украину героина в особо крупных размерах. Наркотики сбывались на территории Украины а также на временно оккупированной территории Крыма.

По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, темпы развития наркомании в стране оказались одними из наивысших в мире. Кроме того, около 120 тысяч граждан ежегодно умирают из-за болезней, связанных с хронической наркоманией.