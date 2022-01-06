Во Львове таможенники нашли iPhone в книге о русских шпионах (фото)

Пограничники нашли в книгах писателя Тома Клэнси "Медведь и дракон" iPhone 13 Pro Max и iPhone 12. Телефоны, которые предназначались жителю Николаева, временно изъяли.

Накануне, 5 декабря, сотрудники львовской таможни, проверяя посылки из США, заметили два iPhone, которые помещались в книге американского писателя Тома Клэнси "Медведь и дракон". Отправитель специально вырезал прямоугольник, чтобы смартфоны в книге были неприметны. Об этом сообщила пресс-служба таможни на своей странице в Facebook.

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Посылка предназначалась для жителя Николаева. Отправитель указал, что в ней находится одежда, обувь, косметика, а также игрушки.

Вместе с тем при осмотре таможенники нашли два устройства Apple. В дальнейшем был составлен протокол, в соответствии со ст. 483 ТК Украины (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля).

Статья предусматривает наказание в виде штрафа — в сумме 100% от стоимости товаров с конфискацией самого товара.

Перевозившиеся предметы временно изъяли. По этому дело будет проводиться судебное разбирательство.

Зачем прятать айфоны?

Отправители iPhone 13 Pro Max и iPhone 12, которые выявили таможенники, попытались таким образом сэкономить. Без дополнительных пошлин граждане могут пересылать посылки стоимостью до 150 евро. Но на более ценные посылки начисляется пошлина — 10% от стоимости и 20% НДС.

Ранее Фокус сообщал, что сотрудникам филиппинской таможни понадобился экскаватор, чтобы уничтожить контрабандные суперкары. Среди этих машин были и редкие экземпляры, а их общая стоимость превышала 1,2 млн долларов.