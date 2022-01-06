У Львові митники знайшли iPhone у книзі про російських шпигунів (фото)

Прикордонники знайшли у книгах письменника Тома Кленсі "Ведмідь та дракон" iPhone 13 Pro Max та iPhone 12. Телефони, які призначалися мешканцю Миколаєва, тимчасово вилучили.

Напередодні, 5 грудня, співробітники львівської митниці, перевіряючи посилки із США, помітили два iPhone, які містилися у книзі американського письменника Тома Кленсі "Ведмідь та дракон". Відправник спеціально вирізав прямокутник, щоб смартфони у книзі були непомітні. Про це повідомила пресслужба митниці на своїй сторінці у Facebook.

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Посилка призначалася жителю Миколаєва. Відправник зазначив, що в ній одяг, взуття, косметика, а також іграшки.

Водночас під час огляду митники знайшли два пристрої Apple. Надалі було складено протокол, відповідно до ст. 483 ТК України (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон з прихованням від митного контролю).

Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу — у сумі 100% вартості товарів з конфіскацією самого товару.

Об'єкти, що перевозилися, тимчасово вилучили. У цій справі проводитиметься судовий розгляд.

Навіщо ховати айфони?

Відправники iPhone 13 Pro Max та iPhone 12, які виявили митники, спробували таким чином заощадити. Без додаткових мит громадяни можуть надсилати посилки вартістю до 150 євро. Але на цінніші посилки нараховується мито — 10% вартості і 20% ПДВ.

Раніше Фокус повідомляв, що співробітникам філіппінської митниці знадобився екскаватор, щоб знищити контрабандні суперкари. Серед цих машин були й рідкісні екземпляри, а їхня загальна вартість перевищувала 1,2 млн доларів.