Под Одессой после "предновогодней вечеринки" умер контрактник (фото)

Местные журналисты выяснили, что инцидент произошел в поселке Радостное, а причиной смерти стал некачественный алкоголь. Еще двух бойцов пришлось госпитализировать.

Одесская прокуратура начала расследование по факту небрежного отношения к службе военными должностными лицами воинской части Вооруженных сил Украины в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По информации правоохранителей, 30 декабря 2021 года появилась информация, что на территории воинской части в Одесской области командованием было организовано застолье в честь новогодних праздников. По окончанию празднования трое военнослужащих вернулись домой в общежитие в нетрезвом состоянии. Позже один из военнослужащих был обнаружен без сознания, а по приезду неотложной скорой помощи врачи констатировали смерть.

Местным журналистам удалось выяснить, что инцидент произошел в военном городке поселка Радостное, где военнослужащие решили отпраздновать Новый год с помощью некачественного алкоголя. Умер контрактник из-за того, что "захлебнулся рвотой".

[ + – ] Констатация смерти

В прокуратуре по данному факту начали уголовное расследование. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее мы сообщали, что сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен подпольный цех с контрфактным алкоголем. Там находилось 35 тысяч литров этилового спирта и разных алкогольных напитков известных торговых марок.