На Закарпатье найден подпольный цех с 35 тыс. литрами контрафактного алкоголя (видео, фото)

Алкоголь был разлит в бутылки с этикетками известных производителей и заклеен поддельными акцизными марками.

Сотрудниками правоохранительных органов Закарпатья был обнаружен подпольный цех по производству контрафактного алкоголя, в котором находилось 35 тысяч литров этилового спирта и спиртных напитков известных торговых марок. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Алкоголь был разлит в бутылки с этикетками торговых марок известных производителей, которые были заклеены фальшивыми акцизными марками.

Во время обыска в подпольном цеху правоохранителями было изъято тысячи поддельных наклеек акцизного налога, этикетки различных брендов и десятки тысяч единиц пустой тары.

По по материалам оперативного подразделения Чопского пограничного отряда было начато уголовное производство по ст. 199 УК Украины (Изготовление и использование марок акцизного налога и голографических защитных элементов). Следственные действия проводились по месту жительства фигурантов дела оперативниками Чопского отряда и спецподразделения "ДОЗОР" под руководством Ужгородской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ обнаружили в Киевской области подпольный цех по изготовлению огнестрельного оружия и взрывчатки. Оружие предназначалось для представителей криминалитета.

Во Львовской области полицейские раскрыли подпольный табачный цех, который подделывал табачные изделия известных украинских и мировых брендов.