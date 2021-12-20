На Закарпатті знайдено підпільний цех із 35 тис. літрами контрафактного алкоголю (відео, фото)

Алкоголь був розлитий у пляшки з етикетками відомих виробників і заклеєний підробленими акцизними марками.

Співробітниками правоохоронних органів Закарпаття було виявлено підпільний цех із виробництва контрафактного алкоголю, в якому було 35 тисяч літрів етилового спирту та спиртних напоїв відомих торгових марок. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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Алкоголь був розлитий у пляшки з етикетками торгових марок відомих виробників, заклеєних фальшивими акцизними марками.

Під час обшуку в підпільному цеху правоохоронці вилучили тисячі підроблених наклейок акцизного податку, етикетки різних брендів і десятки тисяч одиниць порожньої тари.

За матеріалами оперативного підрозділу Чопського прикордонного загону було розпочато кримінальне провадження за ст. 199 КК України (Виготовлення та використання марок акцизного податку та голографічних захисних елементів). Слідчі дії проводились за місцем проживання фігурантів справи оперативниками Чопського загону та спецпідрозділу "ДОЗОР" під керівництвом Ужгородської прокуратури.

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ виявили на Київщині підпільний цех із виготовлення вогнепальної зброї та вибухівки. Зброя призначалася представникам криміналітету.

На Львівщині поліцейські розкрили підпільний тютюновий цех, який підробляв тютюнові вироби відомих українських і світових брендів.