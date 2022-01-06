Захлинувся блювотою: під Одесою після "передноворічної вечірки" помер контрактник (фото)

Місцеві журналісти з'ясували, що інцидент стався у селищі Радісне, а причиною смерті став неякісний алкоголь. Ще двох бійців довелося шпиталізувати.

Одеська прокуратура розпочала розслідування за фактом недбалого ставлення до служби військовими посадовими особами військової частини Збройних Сил України в Одеській області. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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За інформацією правоохоронців, 30 грудня 2021 року з'явилася інформація, що на території військової частини на Одещині командуванням було організовано гуляння на честь новорічних свят. Після закінчення святкування троє військовослужбовців повернулися додому до гуртожитку у нетверезому стані. Пізніше одного з військовослужбовців було виявлено непритомним, а після приїзду невідкладної швидкої допомоги лікарі констатували смерть.

Місцевим журналістам вдалося з'ясувати, що інцидент стався у військовому містечку селища Радісне, де військовослужбовці вирішили відсвяткувати Новий рік за допомогою неякісного алкоголю. Помер контрактник через те, що "захлинувся блювотою".

[ + – ] Констатація смерті

У прокуратурі за цим фактом розпочали кримінальне розслідування. З'ясовуються усі обставини трагедії.

Раніше ми повідомляли, що співробітниками правоохоронних органів було виявлено підпільний цех із контрфактним алкоголем. Там знаходилося 35 тисяч літрів етилового спирту та різних алкогольних напоїв відомих торгових марок.