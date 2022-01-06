Почти как в ГБР и НАБУ: в Раде предлагают повысить оклад полицейским
Согласно тексту законопроекта, новая зарплата правоохранителей должна быть не меньше 10 прожиточных минимумов, который сейчас соответствует 2 393 грн.
Сегодня, 6 января, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об изменении 94 статьи Закона Украины "О Национальной полиции", призванный "осовременить" размер денежного довольствия правоохранителей. Текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады.
39 депутатов из "слуг" и один народный избранник от группы "Доверие", поддержавшие проект закона, предлагают приравнять зарплату полицейских к зарплате сотрудников НАБУ, ГБР и ГПУ.
"Должностной оклад полицейских не может быть меньше 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который был установлен 1 января календарного года, за исключением курсантов вузов со специфическими условиями обучения, где осуществляется подготовка полицейских", — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
На 1 января 2022 года прожиточный минимум для трудоспособных граждан соответствовал 2 393 грн.
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Авторы этой инициативы подчеркивают, что десятки тысяч полицейских ежедневно рискуют жизнью, пытаясь обеспечить правопорядок на улицах украинских городов. Каждая честная и профессиональная работа должна по достоинству оплачиваться, и профессия полицейского — не исключение.
В пояснительной записке также отмечается, что должностной оклад в "Законе о Национальной полиции" остается неизменным с 2015, когда закон утвердили. К примеру, зарплата участкового или патрульного инспектора, согласно закону, не превышает 2 500 грн, что не соответствует объективной оценке работы полицейского и современным реалиям.
В то время как закон "Про государственное бюро расследований" предусматривает минимальную зарплату на уровне 20 прожиточных минимумов (в 2022-м – 49 620 грн).
А закон "Про Национальное антикоррупционное бюро Украины" говорит – минимальная зарплата детектива составляет 19 "минимумов" или 47 139 грн.
В свою очередь, закон "О прокуратуре" предусматривает минимальную зарплату отдельных сотрудников в размере 25 прожиточных минимумов (62 025 грн).
Ранее Фокус сообщал о том, что украинские полицейские угрожают массовыми увольнениями и заявляют, что им мало платят. Правоохранители говорят, что зарплаты хватает только на покупку продуктов питания.