В Украине полицейские жалуются на низкую зарплату и грозят массово уйти в отставку (видео)

Правоохранители утверждают, что получаемых ими денег хватает только на еду. У Зеленского уже отреагировали на проблему, анонсировав встречу с полицейскими.

Сотрудники Национальной полиции жалуются на низкие зарплаты, а также невыплату карантинных надбавок. По их словам, руководство правоохранительного органа не реагирует на жалобы подчиненных по этому поводу. Об этом свидетельствуют сообщения, опубликованные в Telegram-группе "Спілка працівників Національної поліції".

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Пользователь под ником Batmen опубликовал в этой группе ряд сообщений с жалобами на условия труда, которые, по его словам, присылают действующие сотрудники полиции. В частности, правоохранители недовольны безосновательным лишением их премий и отсутствием "ковидных" выплат, на фоне чего фактическая зарплата полицейского составляет около 13 тысяч гривен. При этом сотрудникам полиции приходится из своего кармана оплачивать топливо для автомобилей, которые используются во время работы.

Также 1 января в YouTube было опубликовано видео, на котором человек, представившийся старшим лейтенантом полиции Дмитрием Рынковым, говорит о проблемах с зарплатой в Нацполиции. По его словам, денег, которые получают правоохранители, хватает лишь на еду и аренду квартиры. При этом Рынковый утверждает, что средств, которые государство выделяет на оплату труда полицейских, достаточно, однако они доходят до правоохранителей в неполном объеме.

Помимо этого автор видео поблагодарил канал "Украина 24" за то, что в эфире одной из телепрограмм было озвучено анонимное обращение правоохранителя, который пожаловался на низкие зарплаты в Нацполиции. Отметим, что этот вещатель принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, у которого возник конфликт с президентом Владимиром Зеленским.

Рынковый в ходе видео также выразил, по его же словам, "общую позицию" правоохранителей. Как утверждает полицейский, он и его коллеги требуют:

отставки начальника Нацполиции Игоря Клименко и министра внутренних дел Дениса Монастырского;

выплаты "ковидных" доплат;

выплаты "13-й зарплаты" (новогодней премии).

Если эти требования не будут выполнены, как утверждает Рынковый, в отставку подадут 30% всего личного состава Нацполиции.

На жалобы правоохранителей обратил внимание экс-замначальника Нацполиции Вячеслав Аброськин. В своем Facebook он указал, что в вышеуказанной Telegram-группе состоят тысячи сотрудников полиции, среди которых также есть и представители руководства.

"Из моей личной практики за много лет службы в милиции/полиции такое единство я вижу впервые… Сегодня молодежь совсем другая. Эта группа — это конкретные группы, не анонимки. С ними, действующими работниками полиции, нужно разговаривать и встречаться лично", — написал Аброськин.

[ + – ] Аброськин отреагировал на ситуацию с зарплатами в Нацполиции

Тем временем первая уполномоченная президента по правам защитников Украины Алена Вербицкая сообщила, что уже 11 января в помещении Центрального дома офицеров ВСУ она проведет встречу с полицейскими для обсуждения сложившейся проблемы с зарплатами.

"Сейчас понимаю, что проблем стало слишком много и проблемы эти очень болезненные… Прошу откликнуться представителей из каждой области, чтобы все были услышаны. Могут приехать те, кто уже не на службе, чтобы потом не испытывать проблем с руководством. Общие проблемы обсудим в ходе встречи. Встреча будет открыта без предварительной регистрации и идентификации", — написала Вербицкая в соцсети.

[ + – ] Вербицкая о проблеме с зарплатами в Нацполиции

Напомним, перед Новым годом в Запорожской области 30 сотрудников Токмакского городского отделения полиции, что составляет 95% всего личного состава, уволились из-за тяжелых условий труда и низких зарплат.

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