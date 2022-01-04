В Україні поліцейські скаржаться на низьку зарплату та загрожують масово піти у відставку (відео)

Правоохоронці стверджують, що одержуваних ними грошей вистачає лише на їжу. У Зеленського вже відреагували на проблему, анонсувавши зустріч із поліцейськими.

Співробітники Національної поліції скаржаться на низькі зарплати, а також на невиплату карантинних надбавок. За їхніми словами, керівництво правоохоронного органу не реагує на скарги підлеглих із цього приводу. Про це свідчать повідомлення, опубліковані в Telegram-групі "Спілка працівників Національної поліції".

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Користувач під ніком Batmen опублікував у цій групі низку повідомлень зі скаргами на умови праці, які, за його словами, надсилають співробітники поліції. Зокрема, правоохоронці незадоволені безпідставним позбавленням їхніх премій і відсутністю "ковідних" виплат, на тлі чого фактична зарплата поліцейського становить майже 13 тисяч гривень. При цьому співробітникам поліції доводиться зі своєї кишені оплачувати паливо для автомобілів, що використовуються під час роботи.

Також 1 січня у YouTube було опубліковано відео, на якому людина, котра представилася старшим лейтенантом поліції Дмитром Ринковим, говорить про проблеми із зарплатою у Нацполіції. За його словами, грошей, які отримують правоохоронці, вистачає лише на їжу й оренду квартири. При цьому Ринковий стверджує, що коштів, які держава виділяє на оплату праці поліцейських, достатньо, проте вони доходять до правоохоронців у неповному обсязі.

Крім цього автор відео подякував каналу "Україна 24" за те, що в ефірі однієї з телепрограм було озвучено анонімне звернення правоохоронця, який поскаржився на низькі зарплати в Нацполіції. Зазначимо, що цей мовник належить українському бізнесменові Рінату Ахметову, у якого виник конфлікт із президентом Володимиром Зеленським.

Ринковий у процесі відео також висловив, за його словами, "спільну позицію" правоохоронців. Як стверджує поліцейський, він і його колеги вимагають:

відставки начальника Нацполіції Ігоря Клименка та міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського;

виплати "ковідних" доплат;

виплати "13-ї зарплати" (новорічної премії)

Якщо ці вимоги не буде виконано, як стверджує Ринковий, у відставку подадуть 30% усього особового складу Нацполіції.

На скарги правоохоронців звернув увагу ексзаступник начальника Нацполіції В'ячеслав Аброськін. У своєму Facebook він зазначив, що у вищезгаданій Telegram-групі перебувають тисячі співробітників поліції, серед яких також є і представники керівництва.

"З моєї особистої практики за багато років служби в міліції / поліції таку єдність я бачу вперше… Сьогодні молодь зовсім інша. Ця група — це конкретні групи, не анонімки. З ними, працівниками поліції, котрі діють, треба розмовляти і зустрічатися особисто", — написав Аброськін.

[ + – ] Аброськін відреагував на ситуацію із зарплатами у Нацполіції

Тим часом перша уповноважена президента з прав захисників України Олена Вербицька повідомила, що вже 11 січня в приміщенні Центрального будинку офіцерів ЗСУ вона проведе зустріч із поліцейськими для обговорення проблеми із зарплатами, що склалася.

"Зараз розумію, що проблем стало занадто багато і проблеми ці дуже болісні… Прошу відгукнутися представників із кожної області, щоб усі були почуті. Можуть приїхати ті, хто вже не на службі, щоб потім не відчувати проблем із керівництвом. Спільні проблеми обговоримо під час зустрічі. Зустріч буде відкрита без попередньої реєстрації та ідентифікації", — написала Вербицька в соцмережі.

[ + – ] Вербицька про проблему із зарплатами у Нацполіції

Нагадаємо, перед Новим роком у Запорізькій області 30 співробітників Токмацького міського відділення поліції, що становить 95% усього особового складу, звільнилися через важкі умови праці та низькі зарплати.

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