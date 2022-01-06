Майже як у ДБР і НАБУ: у Раді пропонують підвищити оклад поліцейським

Згідно з текстом законопроєкту, нова зарплата правоохоронців має бути не меншою за 10 прожиткових мінімумів, який зараз відповідає 2 393 грн.

Сьогодні, 6 січня, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про зміну 94 статті Закону України "Про Національну поліцію", який має "осучаснити" розмір грошового забезпечення правоохоронців. Текст законопроєкту опубліковано на сайті Верховної Ради.

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39 депутатів зі "слуг" та один народний обранець від групи "Довіра", які підтримали проєкт закону, пропонують прирівняти зарплатню поліцейських до зарплати співробітників НАБУ, ДБР та ГПУ.

"Посадовий оклад поліцейських не може бути меншим за 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який був встановлений 1 січня календарного року, за винятком курсантів вишів зі специфічними умовами навчання, де здійснюється підготовка поліцейських", — повідомляється в пояснювальній записці до законопроєкту.

Станом на 1 січня 2022 року прожитковий мінімум для працездатних громадян відповідав 2 393 грн.

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Автори цієї ініціативи наголошують, що десятки тисяч поліцейських щодня ризикують життям, намагаючись забезпечити правопорядок на вулицях українських міст. Кожна чесна та професійна робота має гідно оплачуватись, і професія поліцейського — не виняток.

У пояснювальній записці також зазначається, що посадовий оклад у "Законі про Національну поліцію" залишається незмінним з 2015 року, коли закон затвердили. Наприклад, зарплата дільничного чи патрульного інспектора, згідно із законом, не перевищує 2 500 грн, що не відповідає об'єктивній оцінці роботи поліцейського та сучасним реаліям.

У той час як закон "Про державне бюро розслідувань" передбачає мінімальну зарплату на рівні 20 прожиткових мінімумів (2022-го – 49 620 грн).

А закон "Про Національне антикорупційне бюро України" каже – мінімальна зарплата детектива становить 19 мінімумів або 47 139 грн.

У свою чергу закон "Про прокуратуру" передбачає мінімальну зарплату окремих працівників у розмірі 25 прожиткових мінімумів (62 025 грн).

Раніше Фокус повідомляв про те, що українські поліцейські погрожують масовими звільненнями та заявляють, що їм мало платять. Правоохоронці кажуть, що зарплати вистачає лише на покупку харчових продуктів.