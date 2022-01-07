Крымчанка не смогла получить американскую визу для участия в конкурсе "Миссис мира"

Анна Малоземова утверждает, что вице-президент Mrs. World Тана Джонсон разрешила ей представить Крым в конкурсе в следующем году.

Жительница оккупированного Крыма Анна Малоземова написала на своей странице в социальной сети Instagram, что не сможет представить полуостров на конкурсе красоты для замужних женщин "Миссис мира" в этом году. Причиной этого стал отказ посольства США в предоставлении визы для участия в мероприятии, которое стартует в Лас-Вегасе.

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В соцсети Анна обратилась к оргкомитету конкурса, отметив, что счастлива быть "частью команды самых красивых и великолепных королев мира".

"Хочу поблагодарить всех вас за поддержку, любовь и тепло, которыми вы делились со мной все эти дни. Для меня большая честь быть частью вашего сообщества. К сожалению, из-за визовых ограничений между нашими странами я не смогу принять участие в конкурсе в этом году. То, что мне не дали возможности увидеться с каждым из вас лично, – это для меня самое большое разочарование. Я хотела бы выразить свою благодарность Тане Джонсон за то, что она позволила мне попробовать свой шанс в следующем году со всеми привилегиями, которые я уже получила. Дорогая Тана, я восхищаюсь Вашей силой организовать такое знаменательное и знаменательное событие", – написала она.

[ + – ] Анна Малоземова хотела представить Крым на конкурсе "Миссис мира"

Информацию подтвердила и организатор конкурсов красоты в Крыму Виктория Биль.

"Самый легендарный конкурс красоты для замужних леди MRS. WORLD уже на старте. Прекрасные представительницы своих стран совсем скоро встретятся в Лас-Вегасе и будут бороться за главную корону мира! Наша Mrs.Crimea-World Анна Малоземова, к нашему глубокому сожалению, не сможет присоединиться к ним. Получить визу США нам не удалось. Но, мы всем сердцем желаем удачи каждой участнице и организаторам конкурса. Пусть красивая история MRS. WORLD продолжается! А Анна получила право представить Крым в следующем году! Благодарим за эту возможность Вице Президента Mrs. World Тану Джонсон!" – говорится в ее публикации.

[ + – ] Представительнице Крыма и в прошлом году не смогла получить визу

В комментариях пользователи интересуются, действительно ли организаторы верили, что смогут получить визу по российскому паспорту, ведь Крым – территория Украины на что Биль ответила: в 2021-м визу они пытались открыть ее в Украине, но тоже безуспешно.

"В прошлом году мы пытались открыть визу в Украине, но тоже был отказ. Ситуация осложняется еще и из-за COVID, многие посольства закрыты и прием документов приостановлен. Очень жаль, конечно, ведь наша Анна прекрасный делегат. Она мама 4 детей, занимается благотворительностью, в прекрасной форме и вообще замечательный человек. Подобные конкурсы всегда вне политики и Анечку ждали и организаторы MRS. WORLD, и участницы. Они и сейчас очень поддерживают ее и постоянно на связи. Программа конкурса уже началась, но в этом году, к сожалению без нас…".

В конкурсе будут участвовать 70 девушек со всего мира. Украину представит Наталья Чекальская.

[ + – ] Наталья Чекальская

Участницы сначала пройдут этапы репетиций, фотосессий, пресс-конференций, интервью с членами жюри, предпоказов в национальных костюмах, вечерних платьях и купальниках, а 15 января состоится финал, где жюри выберет победительницу. В 2008 году победу в этом конкурсе одержала певица Камалия.

Ранее мы писали о том, что конкурс "Мисс мира" перенесли на март 2022 года из-за пандемии.