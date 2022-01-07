Кримчанка не змогла отримати американську візу для участі у конкурсі "Місіс світу"

Ганна Малоземова запевняє, що віце-президент Mrs. World Тана Джонсон дозволила їй представити Крим у конкурсі наступного року.

Мешканка окупованого Криму Ганна Малоземова написала на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, що не зможе представити півострів на конкурсі краси для заміжніх жінок "Місіс світу" цього року. Причиною цього стала відмова посольства США у наданні візи для участі у заході, що стартує у Лас-Вегасі.

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У соцмережі Ганна звернулася до оргкомітету конкурсу, зазначивши, що щаслива бути "частиною команди найкрасивіших і найпрекрасніших королів світу".

"Хочу подякувати всім вам за підтримку, любов і тепло, якими ви ділилися зі мною всі ці дні. Для мене велика честь бути частиною вашої спільноти. На жаль, через візові обмеження між нашими країнами я не зможу взяти участь у цьому конкурсі. Те, що мені не дали можливості побачитися з кожним з вас особисто, – це для мене найбільше розчарування. Я хотіла б висловити свою подяку Тані Джонсон за те, що вона дозволила мені спробувати свій шанс наступного року з усіма привілеями, які я вже отримала. Дорога Тано, я захоплююся Вашою силою організувати таку знаменну подію", – написала вона.

[ + – ] Ганна Малоземова хотіла представити Крим на конкурсі "Місіс світу"

Інформацію підтвердила організатор конкурсів краси в Криму Вікторія Біль.

"Найлегендарніший конкурс краси для заміжніх леді MRS. WORLD вже на старті. Прекрасні представниці своїх країн зовсім скоро зустрінуться в Лас-Вегасі і боротимуться за головну корону світу! Наша Mrs.Crimea-World Ганна Малоземова, на наш глибокий жаль, не зможе приєднатися до них.Отримати візу США нам не вдалося. Але, ми всім серцем бажаємо удачі кожній учасниці та організаторам конкурсу. Нехай гарна історія MRS.WORLD триває! А Ганна отримала право представити Крим наступного року! Дякуємо за цю можливість Віце Президенту Mrs. World Тані Джонсон!" – йдеться у її публікації.

[ + – ] Представниці Криму і минулого року не змогла отримати візу

У коментарях користувачі цікавляться, чи справді організатори вірили, що зможуть отримати візу за російським паспортом, адже Крим – територія України, на що Біль відповіла: 2021-го візу вони намагалися відкрити її в Україні, але теж безуспішно.

"Минулого року ми намагалися відкрити візу в Україні, але теж була відмова. Ситуація ускладнюється ще й через COVID, багато посольств закрито і прийом документів припинено. Дуже шкода, звичайно, адже наша Ганна – чудовий делегат. Вона мама 4 дітей, займається благодійністю, в чудовій формі і взагалі чудова людина.Подібні конкурси завжди поза політикою та Анечку чекали й організатори MRS.WORLD, й учасниці. Вони і зараз дуже підтримують її і постійно на зв'язку. Програма конкурсу вже розпочалася, але цього року, на жаль без нас…".

У конкурсі братимуть участь 70 дівчат з усього світу. Україну представить Наталія Чекальська.

[ + – ] Наталія Чекальська

Учасниці спочатку пройдуть етапи репетицій, фотосесій, прес-конференцій, інтерв'ю з членами журі, передпоказів у національних костюмах, вечірніх сукнях та купальниках, а 15 січня відбудеться фінал, де журі обере переможницю. У 2008 році перемогу у цьому конкурсі здобула співачка Камалія.

Раніше ми писали про те, що конкурс "Міс світу" перенесли на березень 2022 через пандемію.