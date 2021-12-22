Названо нову дату проведення "Міс світу 2021"

Організатори переконують, що фінал буде таким же грандіозним та захопливим, як і планувалося.

Фінал ювілейного, 70-го конкурсу краси "Міс світу-2021", проведення якого було скасовано за кілька годин до початку 16 грудня, перенесено на 16 березня 2022 року, повідомляє пресслужба заходу.

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Як і планувалося спочатку, фінал відбудеться в Puerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot у Сан-Хуані.

"Ми так раді, що залишаємося в Пуерто-Рико, щоб коронувати нову "Міс світу"! Ми були вражені підтримкою людей тут! Зворотній відлік та остаточне планування почалося. Наша команда дуже рада, що ми покажемо всі чудеса, які Пуерто-Рико може запропонувати всьому світу як головний туристичний напрямок. Ми любимо Пуерто-Рико!", — сказала президентка компанії Miss World Ltd Джулія Морлі.

[ + – ] Квитки, придбані на фінал, залишаються дійсними

Конкурсантки з усього світу повернуться в березні, аби поборотися за бажану корону "Міс світу". Попередньо підготовлений контент, який був записаний по всьому Пуерто-Рико протягом чотирьох тижнів, що демонструє його багату культуру, красиві пейзажі, пляжі і, що найважливіше, тепло та дружелюбність людей, транслюватиметься на міжнародному рівні під час фіналу.

Подробиці фінального шоу "Міс світу" будуть оголошені найближчим часом.

Квитки, придбані на захід 16 грудня, залишаються дійсними, запевняють організатори.

Нагадаємо, фінал конкурсу скасували після того, як 23 конкурсантки та 15 співробітників заходу заразилися коронавірусом. Українська красуня Олександра Яремчук відреагувала на те, що сталося, постом в Instagram.