Названа новая дата проведения "Мисс мира 2021"

Организаторы убеждают, что финал будет таким же грандиозным и захватывающим, как и планировалось.

Финал юбилейного, 70-го конкурса красоты "Мисс мира-2021", проведение которого было отменено за несколько часов до его начала 16 декабря, перенесен на 16 марта 2022 года, сообщает пресс-служба мероприятия.

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Как и планировалось изначально, финал состоится в Puerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot в Сан-Хуане.

"Мы так рады, что остаемся в Пуэрто-Рико, чтобы короновать новую "Мисс мира"! Мы были поражены поддержкой людей здесь! Обратный отсчет и окончательное планирование началось. Наша команда очень рада, что мы покажем все чудеса, которые Пуэрто-Рико может предложить всему миру как главное туристическое направление. Мы любим Пуэрто-Рико!", – сказала президент компании Miss World Ltd Джулия Морли.

[ + – ] Билеты, приобретенные на финал, остаются действительными

Конкурсантки со всего мира вернутся в марте, чтобы побороться за желанную корону "Мисс мира". Предварительно подготовленный контент, который был записан по всему Пуэрто-Рико в течение четырех недель, демонстрирующий его богатую культуру, красивые пейзажи, пляжи и, что наиболее важно, тепло и дружелюбие людей, будет транслироваться на международном уровне во время финала.

Подробности финального шоу "Мисс мира" будут объявлены в ближайшее время.

Билеты, которые были приобретены на мероприятие 16 декабря, остаются действительным, заверяют организаторы.

Напомним, финал конкурса отменили после того, как 23 конкурсантки и 15 сотрудников мероприятия заразились коронавирусом. Украинская красавица Александра Яремчук отреагировала на произошедшее постом в Instagram.