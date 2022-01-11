С февраля правоохранителям повысят зарплаты на 10%, — глава МВД Монастырский

Пересмотр окладов, по словам министра внутренних дел, коснется сотрудников системы МВД всех категорий, в том числе спасателей, пограничников, бойцов Нацгвардии и сотрудников миграционной службы.

Украинским полицейским с февраля 2022 года повысят зарплаты на 10%. Эту информацию в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, повышение зарплат коснется сотрудников системы МВД всех категорий, в том числе спасателей, пограничников, бойцов Национальной гвардии и сотрудников миграционной службы.

Денис Монастырский подчеркнул, что на пересмотр размера окладов правоохранителей в бюджете предусмотрено 2,8 млрд гривен, из которых 1 млрд — на выплаты сотрудникам Национальной полиции.

Распоряжение о повышении зарплат правоохранителей с февраля на 10% Кабинету министров выдал президент Владимир Зеленский.

"Деньги для такого повышения зарплаты нам удалось получить благодаря спецоперации "Акциз". Ее по моему поручению начали против нелегальной реализации подакцизных товаров с 1 ноября прошлого года. Это (спецоперация "Акциз" — ред.) по информации Государственной налоговой службы, только за два последних месяца 2021 года обеспечило поступление (в бюджет Украины — ред.) дополнительных 2,3 млрд грн", — добавил Денис Монастырский в своем Facebook.

Подытоживая, глава МВД заявил, что также с февраля 2022 года полицейские и сотрудники ГСЧС смогут оформлять льготный финансовый лизинг на покупку жилья.

[ + – ] Правоохранителям с февраля 2022 года повысят зарплаты на 10%

Напомним, 25 декабря журналистка из Львова Виктория Балицкая сообщила, что полицейские объявили "молчаливый страйк" из-за низких зарплат. Правоохранители максимально лояльно относятся к нарушителям правил дорожного движения, ограничиваясь лишь устными предупреждениями. Своим страйком полицейские попытались обратить внимание руководства к низким размерам зарплаты.

На сайте главы государства в ноябре создали петицию, в которой просили повысить зарплаты правоохранителям. Обращение к концу 2021 года набрало необходимые 25 тысяч подписей и было отправлено на рассмотрение к Владимиру Зеленскому.

30 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский пообещал, что украинским правоохранителям в 2022 году повысят зарплаты. Как утверждал глава МВД, пересмотр должностных окладов будет возможен за счет "сверхпоступлений" от акцизных сборов после продажи топлива, алкоголя и табака.