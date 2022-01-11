З лютого правоохоронцям підвищать зарплати на 10%, — голова МВС Монастирський

Перегляд окладів, за словами міністра внутрішніх справ, стосуватиметься співробітників системи МВС усіх категорій, зокрема рятувальників, прикордонників, бійців Нацгвардії та працівників міграційної служби.

Українським поліцейським з лютого 2022 року підвищать зарплати на 10%. Цю інформацію у своєму Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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За його словами, підвищення зарплат торкнеться працівників системи МВС усіх категорій, зокрема рятувальників, прикордонників, бійців Національної гвардії та працівників міграційної служби.

Денис Монастирський наголосив, що на перегляд розміру окладів правоохоронців у бюджеті передбачено 2,8 млрд гривень, з яких 1 млрд — на виплати співробітникам Національної поліції.

Розпорядження про підвищення зарплат правоохоронців з лютого на 10% Кабінету Міністрів видав президент Володимир Зеленський.

"Гроші для такого підвищення зарплати нам вдалося отримати завдяки спецоперації "Акциз". Її на моє доручення розпочали проти нелегальної реалізації підакцизних товарів з 1 листопада минулого року. Це (спецоперація "Акциз" — ред.) за інформацією Державної податкової служби, лише за два останні місяці 2021 року забезпечило надходження (до бюджету України — ред.) додаткових 2,3 млрд грн", — додав Денис Монастирський у своєму Facebook.

Підсумовуючи, голова МВС заявив, що також з лютого 2022 року поліцейські та співробітники ДСНС зможуть оформляти пільговий фінансовий лізинг на купівлю житла.

[ + – ] Правоохоронцям з лютого 2022 року збільшать зарплати на 10%

Нагадаємо, 25 грудня журналістка зі Львова Вікторія Балицька повідомила, що поліцейські оголосили "мовчазний страйк" через низькі зарплати. Правоохоронці максимально лояльно ставляться до порушників правил дорожнього руху, обмежуючись лише усними застереженнями. Своїм страйокм поліцейські спробували звернути увагу керівництва до низьких розмірів заробітної плати.

На сайті глави держави у листопаді створили петицію, у якій просили підвищити зарплати правоохоронцям. Звернення до кінця 2021 року набрало необхідні 25 тисяч підписів та було надіслано на розгляд Володимира Зеленського.

30 грудня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пообіцяв, що українським правоохоронцям у 2022 році підвищать зарплати. Як стверджував голова МВС, перегляд посадових окладів буде можливим за рахунок "наднадходжень" від акцизних зборів після продажу палива, алкоголю та тютюну.