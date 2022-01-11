Кричали "90-е возвращаются": журналист Куликов показал, как выглядит после избиения (видео)

Журналист рассказал, что под угрозами был вынужден отдать наличные деньги и банковскую карту, а телефон грабители забрали сами.

Украинский журналист и соучредитель организации "Громадське Радіо" Андрей Куликов дал первое видеоинтервью после того, как рано утром 7 января на него напали и ограбили несколько молодых людей. Об этом сообщает издание "Магнолия ТВ".

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Журналист рассказал, что его встретили возле Воздухофлотского моста несколько молодых людей и с криками "90-е возвращаются — это гоп-стоп" ударили по голове. От удара журналист упал на землю и почувствовал несколько ударов ногами. После этого грабители подняли его и поставили на ноги.

"Под угрозами я вынужден был отдать наличные, которые у меня были, одну банковскую карту. А телефон они забрали сами", — сказал Куликов.

Журналист также сообщил, что не мог вызвать полицию, потому что у него не было телефона, чтобы позвонить. Доехать до участка он тоже не мог, поскольку все деньги забрали грабители. Поэтому он пешком дошел до улицы Старовокзальной и там обратился к правоохранителям.

Через время приехала скорая помощь, которую вызвали полицейские и медики провели первичный осмотр потерпевшего. После чего журналиста отвезли в больницу, где сделали рентген и проверили череп и грудную клетку на наличие серьезных повреждений. К счастью, по словам журналиста, медики существенных травм не обнаружили.

Напомним, правоохранители задержали виновников нападения на журналиста Андрея Куликова. Ими оказались 23-летние жители Николаевской и Волынской областей.