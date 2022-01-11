В Киеве избили и ограбили известного журналиста Андрея Куликова (фото, видео)

Злоумышленники после избиения забрали у телеведущего телефон, банковскую карту и 3000 гривен.

В Киеве избили и ограбили украинского журналиста, главу Комиссии по журналистской этики и соучредителя "Общественного радио" Андрея Куликова. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Избиение Андрея Куликова — хронология событий

Инцидент произошел на проспекте Победы в Шевченковском районе Киева.

Молодые люди подошл к прохожему и попросили у него сигарету. Услышав отказ, подозреваемые избили мужчину, забрали мобильный телефон, банковскую карту и 3000 гривен.

Нападавших в течение нескольких часов нашли в одном из хостелов Киева. Подозреваемыми в избиении и ограблении прохожего оказались 23-летний уроженец Николаевской области (ранее судимый за кражи и распространение наркотических веществ) и 23-летний житель Волынской области (в данный момент находится в статусе обвиняемого за кражу).

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, сейчас правоохранители устанавливают возможную причастность к совершению преступления еще двух граждан. По факту избиения и ограбления прохожего начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса — "Грабеж". Санкция статьи предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

[ + – ] В Киеве избили и ограбили журналиста Андрея Куликова

[ + – ] В Киеве избили и ограбили журналиста Андрея Куликова

Избиение Андрея Куликова — допрос подозреваемых

Столичный Telegram-канал "Киев оперативный" опубликовал видео допроса подозреваемых в избиении и ограблении Андрея Куликова. Как отмечают авторы публикации, инцидент произошел возле центрального ЗАГСа: журналист отдал обидчикам деньги, после чего они "выбили" с журналиста пин-код от банковской карты.

[ + – ] Допрос подозреваемых в избиении и ограблении Андрея Куликова

Избиение Андрея Куликова — комментарий пострадавшего журналиста

В комментарии изданию "Страна" Андрей Куликов заявил, что нападение не связано с его профессиональной деятельностью, а сам инцидент в Шевченковском районе Киева произошел не 10, а 7 января.

"Где-то через 30 минут я был в полицейском участке. Правоохранители сразу же взялись за дело, не уточняя журналист я или футболист. Это все подробности которые могу сообщить", — подчеркнул Андрей Куликов и уточнил, что следы избиения все еще видны на его лице.

[ + – ] В Киеве избили и ограбили журналиста Андрея Куликова

Андрей Куликов — украинский журналист, соучредитель "Общественного радио" и глава Комиссии по журналистской этике. Андрей Куликов работал на таких популярных телеканала, как ICTV, "Новый канал", "1+1" и СТБ. Также являлся старшим продюсером Украинской службы ВВС. В 2013 году Андрей Куликов с рядом журналистов перезапустили "Общественное радио", а 19 апреля 2021 года был соведущим "президентских дебатов" на НСК "Олимпийский" между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Напомним, 7 января в Киеве избили главу штаба казахской оппозиции Заманбека Тлеулиева. Нападавшие представились координатору движения "Демократический Выбор Казахстана" сотрудниками СБУ и угрожали оппозиционеру депортацией в родную страну.

3 января в Херсоне избили депутата горсовета от "Европейской солидарности" Игоря Осауленко. Ветерана войны на Донбассе побили из-за просьбы не кидать петарды под ноги.