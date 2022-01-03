В Херсоне неизвестные избили местного депутата после замечания о петардах (фото)

Трое неизвестных напали на Игоря Усауленко после словесной перепалки, нанеся ему несколько ударов по лицу. Одного из виновников инцидента уже задержали.

1 января около 16:10 в Нацполицию позвонил 52-летний житель Херсона, который оказался депутатом горсовета. Его избили трое человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

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Нападение на депутата вместе с его двумя товарищами произошло на улице Тарле в 16:10. Утверждается, что потерпевший с друзьями шел между многоэтажками. В этот момент с одного из балконов трое неизвестных начали кидать петарды. Из-за этого между депутатом и его товарищами произошла словесная перепалка, которая продолжилась. Неизвестные догнали депутата с товарищами и нанесли несколько ударов по лицу политика.

В ходе следственно-поисковых действий райуправления полиции удалось установить одного из нападавших. На данный момент предпринимаются мероприятия по установлению местонахождения других нападающих.

Правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований ведомости по признакам уголовного правонарушения по части 1 статьи 126 Уголовного кодекса (умышленные легкие телесные повреждения". Продолжается досудебное расследование.

[ + – ] Фото депутата после нападения

Оказалось, что потерпевшим является депутат от "Европейской солидарности" Игор Осауленко. О нападении он написал на своей странице в Facebook.

"На моем месте мог быть ребенок, женщина или больной на сердце. Как еще я мог отреагировать, когда под ногами разрываются петарды? Чем все могло бы завершиться??? Еще раз спасибо за поддержку!" — написал депутат.

Он также подчеркнул, что сначала полицейские не знали о том, что он депутат городского совета и атошник.

Напомним, глава ОТО под Херсоном заказал избиение депутата за 7 тысяч долларов.

Ранее под Одессой совершено нападение на автомобиль депутата. Чиновника доставили в тяжелом состоянии в больницу, неизвестные раздробили ему колени.