У Херсоні невідомі побили місцевого депутата після зауваження про петарди (фото)

Троє невідомих напали на Ігоря Усауленка після словесної суперечки, завдавши йому кілька ударів по обличчю. Одного із винуватців інциденту вже затримали.

1 січня близько 16.10 до Нацполіції зателефонував 52-річний житель Херсона, який виявився депутатом міськради. Його побили троє людей. Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

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Напад на депутата разом із двома товаришами стався на вулиці Тарле о 16:10. Стверджується, що потерпілий із друзями йшов між багатоповерхівками. У цей момент з одного з балконів троє невідомих почали кидати петарди. Через це між депутатом та його товаришами сталася словесна суперечка, яка продовжилася. Невідомі наздогнали депутата з товаришами та завдали кілька ударів по обличчю політика.

У ході слідчо-пошукових дій райуправління поліції вдалося встановити одного із нападників. На цей час вживаються заходи щодо встановлення місцеперебування інших нападників.

Правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінального правопорушення за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу (навмисні легкі тілесні ушкодження". Триває досудове розслідування.

[ + – ] Фото депутата після нападу

Виявилося, що потерпілим є депутат від "Європейської солідарності" Ігор Осауленко. Про напад він написав на своїй сторінці у Facebook.

"На моєму місці могла бути дитина, жінка або хвора на серце. Як ще я міг відреагувати, коли під ногами розриваються петарди? Чим все могло б завершитися??? Ще раз дякую за підтримку!" — Написав депутат.

Він також наголосив, що спочатку поліцейські не знали про те, що він депутат міської ради та черевик.

Нагадаємо, голова ОТО під Херсоном замовив побиття депутата за 7 тисяч доларів.

Раніше під Одесою скоєно напад на автомобіль депутата. Чиновника доправили у тяжкому стані до лікарні, невідомі розтрощили йому коліна.