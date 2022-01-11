У Києві побили та пограбували відомого журналіста Андрія Куликова (фото, відео)

Зловмисники після побиття забрали в телеведучого телефон, банківську картку та 3000 гривень.

У Києві побили та пограбували українського журналіста, голову Комісії з журналістської етики та співзасновника "Громадського радіо" Андрія Куликова. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

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Побиття Андрія Куликова — хронологія подій

Інцидент стався на проспекті Перемоги в Шевченківському районі Києва.

Молоді люди підійшли до перехожого та попросили сигарету. Почувши відмову, підозрювані побили чоловіка, забрали мобільний телефон, банківську картку та 3000 гривень.

Нападників протягом кількох годин знайшли в одному із хостелів Києва. Підозрюваними в побитті та пограбуванні перехожого виявилися 23-річний уродженець Миколаївської області (раніше судимий за крадіжки та розповсюдження наркотичних речовин) і 23-річний мешканець Волинської області (наразі перебуває в статусі обвинуваченого за крадіжку).

Як повідомили в пресслужбі поліції Києва, наразі правоохоронці встановлюють можливу причетність до скоєння злочину ще двох громадян. За фактом побиття та пограбування перехожого розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу — "Грабіж". Санкція статті передбачає від 4 до 6 років ув'язнення. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

[ + – ] У Києві побили та пограбували журналіста Андрія Куликова

[ + – ] У Києві побили та пограбували журналіста Андрія Куликова

Побиття Андрія Куликова — допит підозрюваних

Столичний Telegram-канал "Київ оперативний" опублікував відео допиту підозрюваних у побитті та пограбуванні Андрія Кулікова. Як зазначають автори публікації, інцидент стався біля центрального РАГСу: журналіст дав кривдникам гроші, після чого вони "вибили" з журналіста пін-код від банківської картки.

[ + – ] Допит підозрюваних у побитті та пограбуванні Андрія Куликова

Побиття Андрія Куликова – коментар постраждалого журналіста

У коментарі виданню "Страна" Андрій Куликов заявив, що напад не пов'язаний із його професійною діяльністю, а сам інцидент у Шевченківському районі Києва стався не 10, а 7 січня.

"Десь через 30 хвилин я був у поліцейській дільниці. Правоохоронці одразу ж взялися за справу, не уточнюючи, журналіст я чи футболіст. Це всі подробиці, які можу повідомити", — підкреслив Андрій Куликов і уточнив, що сліди побиття все ще видно на його обличчі.

[ + – ] У Києві побили та пограбували журналіста Андрія Куликова

Андрій Куликов — український журналіст , співзасновник "Громадського радіо" та голова Комісії з журналістської етики. Андрій Куликов працював на таких популярних телеканалах як ICTV, "Новий канал", "1+1" і СТБ. Також був старшим продюсером Української служби ВВС. У 2013 році Андрій Куликов із низкою журналістів перезапустили "Громадське радіо", а 19 квітня 2021 року був ведучим "президентських дебатів" на НСК "Олімпійський" між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 7 січня в Києві побили голову штабу казахської опозиції Заманбека Тлєулієва. Нападники представилися координатору руху "Демократичний Вибір Казахстану" співробітниками СБУ та погрожували опозиціонерові депортацією до рідної країни.

3 січня в Херсоні побили депутата міськради від "Європейської солідарності" Ігоря Осауленка. Ветерана війни на Донбасі побили через прохання не кидати петарди під ноги.