Кричали "90-ті повертаються": журналіст Куликов показав, як виглядає після побиття (відео)

Журналіст розповів, що під загрозами змушений був віддати готівку та банківську картку, а телефон грабіжники забрали самі.

Український журналіст і співзасновник організації "Громадське Радіо" Андрій Куликов дав перше відеоінтерв'ю після того, як рано-вранці 7 січня на нього напали та пограбували кілька молодиків. Про це повідомляє видання "Магнолія ТВ".

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Журналіст розповів, що його зустріли біля Повітрофлотського мосту кілька молодиків і з криками "90-ті повертаються — це гоп-стоп" вдарили по голові. Від удару журналіст упав на землю та відчув кілька ударів ногами. Після цього грабіжники підняли його та поставили на ноги.

"Під загрозами я змушений був віддати готівку, яка в мене була, одну банківську картку. А телефон вони забрали самі", — сказав Куликов.

Журналіст також повідомив, що не міг викликати поліцію, бо не мав телефону, щоб зателефонувати. Доїхати до відділку він теж не міг, бо всі гроші забрали грабіжники. Тому пішки дійшов до вулиці Старовокзальної і там звернувся до правоохоронців.

Через час приїхала швидка допомога, яку викликали поліцейські та медики провели первинний огляд потерпілого. Після чого журналіста відвезли до лікарні, де зробили рентген і перевірили череп і грудну клітку на наявність серйозних пошкоджень. На щастя, за словами журналіста, медики суттєвих травм не зафіксували.

Нагадаємо, правоохоронці затримали винуватців нападу на журналіста Андрія Куликова. Ними виявилися 23-річні мешканці Миколаївської та Волинської областей.