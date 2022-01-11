Скандал с пьяным полковником в Черновцах: появилась реакция Нацполиции (видео)

После распространения информации в СМИ силовики заявили, что Вячеслав Ефтений с сентября прошлого года находится в декрете. При этом в декларации мужчины нет дорогого Mercedes G 63 AMG 2020 года, на котором его задержали.

Одесский полковник полиции Вячеслав Ефтений, попавший 8 января в скандал в Черновцах, когда его остановили патрульные в состоянии сильного алкогольного опьянения на Mercedes G 63 AMG 2020 стоимостью примерно 200 тысяч евро и в костюме Gucci за более тысячу евро, не является начальником Одесского управления стратегических расследований. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Национальной полиции.

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В полиции заявляют, что Вячеслав Ефтений, о котором написали многие СМИ, с 1 сентября 2021 года находится в отпуске по уходу за ребенком. Приказ об отпуске полковника издан 30 августа 2021 года.

Также отмечается, что 20 сентября прошлого года на должность начальника управления стратегических расследований в Одесской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции был назначен подполковник полиции Денис Фролов.

Напомним, что на опубликованном черновицкими полицейскими видео Ефтений пытается договориться с патрульными, чтобы они его отпустили, и хвастается своей должностью и связями.

"Я пройду тест и через час он будет чистый. Я – полковник и знаю, что делаю. Я что, кого-то обос..л или с вами неправильно общаюсь?", — сказал высокопоставленный полицейский.

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По информации СМИ, патрульные по этому инциденту оформили протоколы по ч.1 ст. 122 и ч.1 ст. 130 Кодекса Украины об админправонарушениях (превышение скорости, управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Интересно, что в декларации полковника нет дорогого авто, на котором его задержали.

Напомним, ранее под Черновцами патрульные остановили за пьяное вождение священника, который начал называть полицейских "хохлами" и "бандеровцами" и угрожал пустить им "пулю в лоб", если они будут говорить на румынском языке.