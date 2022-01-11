Скандал із п'яним полковником у Чернівцях: з'явилася реакція Нацполіції (відео)

Після поширення інформації у ЗМІ силовики заявили, що В'ячеслав Єфтеній з вересня минулого року перебуває у декреті. При цьому в декларації чоловіка немає дорогого Mercedes G 63 AMG 2020 року, на якому його затримали.

Одеський полковник поліції В'ячеслав Єфтеній, який потрапив 8 січня у скандал у Чернівцях, коли його зупинили патрульні в стані сильного алкогольного сп'яніння на Mercedes G 63 AMG 2020 вартістю приблизно 200 тисяч євро й у костюмі Gucci за понад тисячу євро, не є начальником Одеського управління стратегічних розслідувань. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Національної поліції.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У поліції заявляють, що В'ячеслав Єфтеній, про який написали багато ЗМІ, з 1 вересня 2021 року перебуває у відпустці для догляду за дитиною. Наказ про відпустку полковника видано 30 серпня 2021 року.

Також зазначається, що 20 вересня минулого року на посаду начальника управління стратегічних розслідувань на Одещині Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції було призначено підполковника поліції Дениса Фролова.

Нагадаємо, що на опублікованому чернівецькими поліцейськими відео Єфтеній намагається домовитися з патрульними, щоб вони його відпустили, і хвалиться своєю посадою та зв'язками.

"Я пройду тест і через годину він буде чистий. Я — полковник і знаю, що роблю. Я що, когось обіс..в чи з вами неправильно спілкуюсь?" — сказав високопоставлений поліцейський.

[ + – ] Патрульні зупинили Єфтенія у нетверезому стані

За інформацією ЗМІ, патрульні за цим інцидентом оформили протоколи за ч. 1 ст. 122 та ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адмінправопорушення (перевищення швидкості, керування транспортним засобом у стані сп'яніння).

Цікаво, що в декларації полковника немає дорогого авто, на якому його затримали.

Нагадаємо, раніше під Чернівцями патрульні зупинили за п'яне кермування священика, який почав називати поліцейських "хохлами" та "бандерівцями" і погрожував пустити їм "кулю в лоб", якщо вони говоритимуть румунською мовою.