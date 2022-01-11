"Країну вс.. ли в гівно": полковник поліції з Одеси потрапив у скандал після п'яної їзди (відео)

Високопоставлений поліцейський В'ячеслав Єфтеній їхав на Mercedes G 63 AMG 2020 вартістю близько 200 тисяч євро. Він був одягнений у костюм Gucci, який може коштувати понад тисячу євро.

Патрульні у Чернівцях зупинили Mercedes G 63 AMG 2020 року випуску, яким у нетверезому стані керував начальник управління стратегічних розслідувань Нацполіції на Одещині В'ячеслав Єфтеній. Про це пише одеське видання "Думська".

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"Офіцер керував новим Mercedes G 63 AMG, який коштує близько 200 тисяч євро. У його декларації такого транспортного засобу немає", — пише газета.

Фокус перевірив, скільки коштує автомобіль такої моделі та зазначеного року випуску. З наявних 7 пропозицій на авторинку найдешевше — за 240 тисяч доларів. Машину продають у Харкові, вона має 11 тисяч кілометрів пробігу.

Поліцейські надали запис з нагрудної камери, на кадрах чути, як Єфтеній є полковником поліції. Далі він стверджує, що "знає начальство колег в особі Євгена Жукова" та намагається домовитися з поліцією "зам'яти справу".

Журналісти помітили, що обвинувачений у їзді в нетверезому вигляді був у костюмі від Gucci, оригінал якого може коштувати понад тисячу євро.

"Я начальник Одеського управління, за всієї поваги ми країну вс.. ли в гівно. Можете мене як колегу відпустити? Я в цій системі все життя", — пояснює він.

[ + – ] Полковник стверджував, що його тест на алкогольне сп'яніння буде чистим.

Патрульні у відповідь доводять, що діють строго у межах законодавства та службових повноважень. Начальник управління відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння.

"Я пройду тест і через годину він буде чистий. Я — полковник і знаю, що роблю. Я що, когось обос..в або з вами не правильно спілкуюся? Усі ми починаємо з чогось", — продовжував виправдовуватися Єфтеній.

За інформацією "Думської", патрульні оформили протоколи за ч.1 ст. 122 та ч.1 ст. 130 Кодексу України про адмінправопорушення (перевищення швидкості, керування транспортним засобом у стані сп'яніння).

В управлінні стратегічних розслідувань Нацполіції на Одещині заявили, що наразі полковник перебуває у відпустці з догляду за дитиною.

"Думська" повідомила, що Єфтеній обіймав посаду заступника начальника Волинського управління боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ). Також він очолював Житомирське та Рівненське УБОЗ та був начальником Управління захисту економіки Рівненської області.

"Йому (Єфтенію) ставили тиск на бізнес і занадто м'яке ставлення до "бурштинової мафії". У 2016 році Єфтеній зумів уникнути переатестації. Спочатку він пішов на лікарняний, а коли атестаційна комісія все ж таки рекомендувала його звільнити, подав до суду і виграв позов, після чого продовжив боротися з економічною злочинністю", – наголосило видання.

Нагадаємо, що у червні минулого року одеський суд виніс вирок начальнику слідчого ізолятора Сергію Чишкалі за керування в нетверезому стані. Поліцейські мусили переслідувати порушника. Після зупинки він кричав на патрульних, розмахував посвідченням та намагався справити на них нужду.

У Чернівецькій області цього ж місяця зловили на п'яній їзді священика. Чоловік називав патрульних "хохлами" та "бандерівцями", а також попереджав, що пустить їм "кулю в лоб", якщо вони не заговорять з ним румунською мовою.