Справляв нужду на копів: начальника СІЗО Одеси покарали за п'яну їзду і хуліганство

Сергія Чишкалу затримали у нетверезому вигляді після вечері в ресторані. Як стверджують в поліції, чоловік намагався втекти, а потім вдарив правоохоронця.

В Одесі суд виніс вирок начальнику слідчого ізолятора Сергію Чишкалі за водіння у нетверезому вигляді, непокору поліції і хуліганство. Про це повідомив кореспондент видання "Думська", посилаючись на судове рішення.

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За словами джерела в поліції, 6 березня полковник Сергій Чишкала заздалегідь відзначив Міжнародний жіночий день в ресторані і в нетверезому стані вирушив кататися на автомобілі Toyota FJ CRUISER. По дорозі співробітники патрульної поліції зупинили начальника СІЗО, який безуспішно намагався сховатися.

"Після того як його наздогнали, почав кричати на поліцейських, розмахуючи посвідченням, і навіть намагався справити на них нужду. Був затриманий. У райвідділі знову почав буянити і вдарив поліцейського ногою", — цитує "Думська".

Дії підсудного зафіксували камери, встановлені у відділі поліції і на грудях патрульного. Нещодавно Малиновський районний суд Одеси визнав Сергія Чишкалу винним у трьох адміністративних правопорушеннях. Так за пʼяне водіння його зобовʼязали виплатити штраф розміром 17 тисяч гривень і позбавили водійських прав на рік, а за опір поліції і хуліганство — засудили до 60 годин громадських робіт.

Як звернуло увагу ЗМІ, автомобіль Toyota FJ CRUISER не вказано у декларації за 2020 рік. Примітно, що Сергій Чишкала почав вказувати своє майно тільки з минулого року, коли очолив Одеський СІЗО, до того, будучи начальником оперативної частини, подавав порожні декларації.

Раніше зʼявилася інформація, що українського футболіста Вʼячеслава Шевчука затримали за пʼяне водіння в Києві. Очевидці зняли на відео, як спортсмен кидався на поліцейських і грубіянив їм.

Писали також, що поліція зупинила за пʼяне водіння священика під Чернівцями, який обзивав патрульних "бандерівцями" і погрожував застрелити. Його притягають до відповідальності за розпалювання ворожнечі.

Заступника мера Ужгорода затримали за нетверезе водіння під адміністрацією в центрі міста. За словами поліцейських, спочатку затриманий намагався втекти, але потім погодився проїхати на медичний огляд.