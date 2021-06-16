Справлял нужду на копов: начальника СИЗО Одессы наказали за пьяную езду и хулиганство

Сергея Чишкалу задержали в нетрезвом виде после ужина в ресторане. Как утверждают в полиции, мужчина пытался скрыться, а затем ударил правоохранителя.

В Одессе суд вынес приговор начальнику следственного изолятора Сергею Чишкале за вождение в нетрезвом виде, неподчинение полиции и хулиганство. Об этом сообщил корреспондент издания "Думская", ссылаясь на судебное решение.

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По словам источника в полиции, 6 марта полковник Сергей Чишкала заранее отметил Международный женский день в ресторане и в нетрезвом состоянии отправился кататься на автомобиле Toyota FJ CRUISER. По дороге сотрудники патрульной полиции остановили начальника СИЗО, который безуспешно пытался скрыться.

"После того как его догнали, начал орать на полицейских, размахивая удостоверением, и даже пытался справить на них нужду. Был задержан. В райотделе снова начал буянить и ударил полицейского ногой", — цитирует "Думская".

Действия подсудимого зафиксировали камеры, установленные в отделе полиции и на груди патрульного. Недавно Малиновский районный суд Одессы признал Сергея Чишкалу виновным в трех административных правонарушениях. Так за пьяное вождение его обязали выплатить штраф размере 17 тысяч гривен и лишили водительских прав на год, а за сопротивление полиции и хулиганство — приговорили к 60 часам общественных работ.

Как обратило внимание СМИ, автомобиль Toyota FJ CRUISER не указан в декларации за 2020 год. Примечательно, что Сергей Чишкала начал указывать свое имущество только с прошлого года, когда возглавил Одесский СИЗО, до того, будучи начальником оперативной части, подавал пустые декларации.

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