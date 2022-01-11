"Страну вс.. ли в говно": полковник полиции из Одессы угодил в скандал после пьяной езды (видео)

Высокопоставленный полицейский Вячеслав Ефтений ехал на Mercedes G 63 AMG 2020 года стоимостью около 200 тысяч евро. Он был одет в костюм Gucci, который может стоить более тысячи евро.

Патрульные в Черновцах остановили Mercedes G 63 AMG 2020 года выпуска, которым в нетрезвом виде управлял начальник управления стратегических расследований Нацполиции в Одесской области Вячеслав Ефтений. Об этом пишет одесское издание "Думская".

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"Офицер управлял новеньким Mercedes G 63 AMG, который стоит около 200 тысяч евро. В его декларации такое транспортное средство отсутствует", – написало издание.

Фокус проверил, сколько стоит автомобиль такой модели и указанного года выпуска. Из имеющихся 7 предложений на авторынке самое дешевое — за 240 тысяч долларов. Машину продают в Харькове, у нее 11 тысяч километров пробега.

Полицейские предоставили запись с нагрудной камеры, на кадрах слышно, как Ефтений представляется полковником полиции. Далее он утверждает, что "знает начальство коллег в лице Евгения Жукова" и пытается договориться с полицией "замять дело".

Журналисты заметили, что обвиняемый в езде в нетрезвом виде был в костюме от Gucci оригинал которого может стоить более тысячи евро.

"Я начальник Одесского управления, при всем уважении мы страну вс.. ли в говно. Можете меня, как коллегу, отпустить? Я в этой системе всю жизнь", – объясняет он.

[ + – ] Полковник утверждал, что его тест на алкогольное опьянение будет чистый

Патрульные в ответ доказывают, что действуют строго в рамках законодательства и служебных полномочий. Начальник управления отказался проходить тест на алкогольное опьянение.

"Я пройду тест и через час он будет чистый. Я – полковник и знаю, что делаю. Я что, кого-то обос..л или с вами не правильно общаюсь? Все мы начинаем с чего-то", – продолжал оправдываться Ефтений.

По информации "Думской", патрульные оформили протоколы по ч.1 ст. 122 и ч.1 ст. 130 Кодекса Украины об админправонарушений (превышение скорости, управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В управлении стратегических расследований Нацполиции в Одесской области заявили, что сейчас полковник пребывает в отпуске по уходу за ребенком.

"Думская" сообщила, что Ефтений занимал должность замначальника Волынского управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП). Также он возглавлял Житомирское и Ровненское УБОП и был начальником Управления защиты экономики Ровненской области.

"Ему (Ефтению) вменяли давление на бизнес и слишком мягкое отношение к "янтарной мафии". В 2016 году Ефтений сумел избежать переаттестации. Сначала он ушел на больничный, а когда аттестационная комиссия все же рекомендовала его уволить, подал в суд и выиграл тяжбу, после чего продолжил бороться с экономической преступностью", – отметило издание.

Напомним, что в июне прошлого года одесский суд вынес приговор начальнику следственного изолятора Сергею Чишкале за вождение в нетрезвом виде. Полицейские вынуждены были преследовать нарушителя. После остановки он кричал на патрульных, размахивал удостоверением и пытался справить на них нужду.

В Черновицкой области в этом же месяце поймали на пьяной езде священника. Мужчина называл патрульных "хохлами" и "бандеровцами", а также предупреждал, что пустит им "пулю в лоб", если они не заговорят с ним на румынском языке.