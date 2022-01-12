"Наколи мне кольщик, купола": в Запорожье судьи пели российский шансон на корпоративе (видео)

По информации юриста Михаила Жернакова, судьи развлекались под хиты исполнителей российского шансона Елены Ваенги и Михаила Круга.

Судьи Шевченковского районного суда Запорожья на новогоднем корпоративе пели тюремный шансон и развлекались под хиты Елены Ваенги и других российских исполнителей. Видео с корпоратива опубликовал в соцсети Facebook юрист Михаил Жернаков.

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На кадрах можно увидеть, как один судья поет песню Михаила Круга "Кольщик". По словам Жернакова, это заместитель председателя суда Павел Зарютин. Другие присутствующие танцевали под российский шансон.

[ + – ] Корпоратив судьей Запорожья

"Уголовный сходняк? Песенный конкурс в исправительной колонии? Да нет – это празднуют корпоратив судьи Шевченковского суда г. Запорожья. Поет: заместитель председателя суда Зарютин. Танцуют: судьи Зарютин, Дмитрюк, Карабак, Боев, Звездова. Хочется еще что-нибудь написать со словами "настоящее лицо" или "очистить эту клоаку", но по сравнению с этим шедевром боюсь, все прозвучит банально", — отметил в своем посте Жернаков.

Комментаторы заметили на видео также и председателя Шевченковского суда Юлию Галущенко.

"Если ваши корпоративы не настолько упоротые, то не приглашайте меня", "Это тяга к романтике. В суде какая романтика, а вот за колючей проволокой..ммммм", "У этих людей нет ничего украинского, а судят они украинцев, где справедливость", — написали в комментариях пользователи Фейсбука.

[ + – ] Комментарии из соцсети

[ + – ] Комментарии из соцсети

[ + – ] Комментарии из соцсети

На момент написания новости Шевченковский районный суд Запорожья никак не отреагировал на публикацию видео.

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