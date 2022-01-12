"Наколи мне, кольщик, купола": у Запоріжжі судді співали російський шансон на корпоративі (відео)
За інформацією юриста Михайла Жернакова, судді розважалися під хіти виконавців російського шансону Олени Ваєнги та Михайла Круга.
Судді Шевченківського районного суду Запоріжжя на новорічному корпоративі співали тюремний шансон і розважалися під хіти Олени Ваєнги й інших російських виконавців. Відео з корпоративу опублікував у соцмережі Facebook юрист Михайло Жернаков.
На кадрах можна побачити, як один суддя співає пісню Михайла Круга "Кольщик". За словами Жернакова, це заступник голови суду Павло Зарютін. Інші присутні танцювали під російський шансон.
"Кримінальний сходняк? Пісенний конкурс у виправній колонії? Та ні – це святкують корпоратив судді Шевченківського суду м. Запоріжжя. Співає: заступник голови суду Зарютін. Танцюють: судді Зарютін, Дмитрюк, Карабак, Боєв, Звєздова. Хочеться ще щось написати зі словами "справжнє обличчя" або "очистити цю клоаку", але в порівнянні з цим шедевром боюся, все прозвучить банально", — зазначив у своєму пості Жернаков.
Коментатори помітили на відео також голову Шевченківського суду Юлію Галущенко.
"Якщо ваші корпоративи не настільки упороті, то не запрошуйте мене", "Це потяг до романтики. У суді яка романтика, а от за колючим дротом..ммммм", "У цих людей немає нічого українського, а судять вони українців, де справедливість", — написали в коментарях користувачі Фейсбуку.
На момент написання новини Шевченківський районний суд Запоріжжя ніяк не відреагував на публікацію відео.
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